Ancora una vittoria per il coach monzese che porta sul ring i grandi campioni

Ancora una vittoria per un altro atleta allenato da Andrea Galbiati, il coach dei campioni del ring. Un’altra soddisfazione per l’allenatore monzese che da anni si è trasferito a New York dove segue, allena e porta vittoriosi al ring pugili e atleti degli sport da combattimento.

L’ultima vittoria due settimane fa a New York quando il “suo” Clint Patterson (detto Ninja Clint) ha sconfitto Andrew Stock. Un bel risultato per Patterson, originario dell’Oregon che dopo aver tolto la divisa dell’esercito americano, si è trasferito a New York dedicandosi al pugilato. Ad allenarlo il monzese che in questi anni ha permesso a Patterson di raggiungere importanti risultati, inanellando un vittoria dietro l’altra. “Questo ultimo combattimento è stato molto importante - ha spiegato Galbiati -. Clint in questi anni si è confrontato sul ring in diversi sport da combattimento ottenendo risultati importanti sia nella categoria dei dilettanti che, adesso, in quella dei professionisti”. Massima concentrazione e perfetta preparazione fisica hanno permesso a Ninja Clint di vincere con ko al secondo round.

Le prossime saranno settimane molto importanti e impegnative per Andrea Galbiati. Il 12 maggio Toni Loco Soto, uno dei maggiori campioni che si sono affidati al coach brianzolo, salirà nuovamente sul ring. “Per quello che potrebbe diventare il combattimento della sua vita – ha aggiunto Galbiati -. Un incontro molto importante che si terrà a Greenville”. Poi Galbiati partirà per l’Italia, destinazione Monza dove il 20 maggio sarà all’Arena di Monza dove si svolgerà la terza edizione di The Art of Fighting. “Da anni collaboro con il team di Alessio Spahiu che sarà tra i protagonisti dell’evento”, ha concluso.