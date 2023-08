Il sogno di Andrea: "salvare" una cabina telefonica, ma da Tim nessuno gli risponde

L’attrezzatura e i mezzi per lo smantellamento li ha già trovati. Naturalmente tutto a sue spese. Il grande sogno di salvare qualcuna di quelle “vecchie” e ormai in disuso cabine telefoniche che ci sono in giro per le città, pare (fino ad oggi) irrealizzabile. Ma Andrea Giordano - 33 anni, comasco di San Fermo della Battaglia, grafico per professione e collezionista di telefonia pubblica per passione - non si arrende. E dopo aver tappezzato 70 cabine del telefono della sua zona con grandi adesivi dove spiega il suo desiderio e ha lasciato il suo numero di telefono per essere ricontattato, ha deciso di andare fuori provincia. E di tentare una sorte migliore in quella di Monza e Brianza. Si è rivolto alla redazione di MonzaToday nella speranza che, magari qualche tecnico monzese o brianzolo, leggendo il suo appello lo possa aiutare. Perché lui, ad oggi, non sa più come fare.

“Quando ho saputo del progetto di smantellamento a livello nazionale delle cabine telefoniche ho cercato di mettermi subito in contatto con Tim per capire come recuperare, a mie spese, alcuni di questi cimeli - racconta alla nostra redazione -. Ho inviato diverse raccomandate, telefonato al numero verde che a sua volta mi ha rimbalzato ad altri uffici, che a loro volta mi hanno fornito altri indirizzi email. Ai quali ho subito inviato email, ma ad oggi non ho ricevuto risposta”.

Andrea non è una persona che si arrende facilmente. Quel sogno lo vuole assolutamente realizzare, e non riesce a darsi pace: “Come è possibile che non ci sia la volontà da parte dell’azienda di far recuperare quello che poi diventerà un pezzo di storia a un privato cittadino che farebbe l'intervento a proprie spese? Anche perché, in ogni caso, le cabine del telefono finirebbero comunque in discarica”, aggiunge.

Andrea, non potendo fare il giro d’Italia ad apporre i suoi adesivi sulle circa 18mila cabine telefoniche che via via verranno smantellate, ha deciso di affidarsi alla forza della rete. “Lancio un appello a chiunque mi possa aiutare - conclude -. Un tecnico della Tim, qualcuno che opera all’interno dell’azienda e magari proprio in questo ufficio che si occupa dello smantellamento, alle aziende che stanno eliminando le strutture. Prima di distruggere tutte le cabine, permettetemi di salvarle qualcuna”. Il numero di telefono di Andrea è 329.0244433.