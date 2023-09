Andrea Pagani, store manager del ristorante McDonald’s di Biassono in via Cesana e Villa, è stato premiato con il Global Ray Kroc Award 2024 come miglior Direttore di un ristorante McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento internazionale che testimonia il grande impegno nell’attività. Nato nel 1992, Andrea ha iniziato a lavorare in McDonald’s mentre preparava la maturità. È il 2010 quando viene assunto, rivelandosi fin da subito un ottimo collega e un Crew disponibile e responsabile.

Negli anni successivi ha frequentato il corso di formazione per diventare Manager e, nel luglio 2021, è diventato Store Manager del ristorante di Biassono, contribuendo così – con le sue doti relazionali e competenze specifiche – alla creazione di un luogo e un ambiente di lavoro dove i colleghi si sentono ascoltati e i clienti accolti e soddisfatti. Il Global Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è il premio internazionale che ogni anno viene assegnato ai migliori direttori degli oltre 38.000 ristoranti nel mondo che hanno raggiunto risultati eccellenti e che, allo stesso tempo, rappresentano appieno i valori di McDonald’s. I 398 direttori premiati quest’anno con il prestigioso riconoscimento, sono stati scelti in 70 mercati dai franchisee McDonald’s e dal management, che hanno voluto lodare il loro lavoro, la loro dedizione e l’impegno profuso verso l’azienda e i clienti.

“Ricordo ancora quando uscivo da scuola e correvo al lavoro. Avevo 18 anni, studiavo nel parcheggio del McDonald's: mi preparavo alla maturità prima di entrare in turno. Ero contento di essere entrato in un'azienda che amavo sin da bambino ma credevo fosse una scelta lavorativa temporanea. Ho dovuto rivedere i miei piani quando mi hanno proposto di seguire il percorso di formazione per diventare Manager”, ha commentato Andrea Pagani. “Nel luglio 2021 sono diventato Direttore del ristorante di Biassono, un importante riconoscimento da parte del mio licenziatario che ha sempre creduto in me, supportandomi nella mia crescita personale e professionale. Amo quello che faccio e provo tanto rispetto verso questo ruolo – ecco perché sono molto orgoglioso di aver ricevuto il Global Ray Kroc Award”.