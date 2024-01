Andrea finisce in tv: il sogno diventato realtà di un atleta che ogni giorno supera gli ostacoli

Oltre quaranta minuti di pura energia, commozione, ma soprattutto stima per quel ragazzo che a Monza ha conosciuto il momento più tragico della sua vita. Ma che ha avuto la forza, il coraggio e la determinazione di andare avanti e di realizzare il suo sogno: diventare un campione. La storia di Andrea Pusateri è finita in tv, su Rai3, protagonista della trasmissione “Il cacciatore di sogni”. Davanti alle telecamere il campione del mondo 2015 di ciclismo paralimpico ha ripercorso la sua storia, le sue fatiche, i suoi momenti no, ma soprattutto la forza e la determinazione che sempre l’hanno accompagnato e che ancora oggi sono la sua guida. “Ci vuole testa”: questo il concetto che Andrea ha più volte ribadito durante la trasmissione. Ci vuole testa durante gli allenamenti, durante le gare soprattutto quando le forze iniziano a venire meno, ma soprattutto ci vuole testa in ogni momento della vita.

L'incidente alla stazione di Monza

Una vita che è iniziata in salita per Andrea. Il giovane, classe 1993, all’età di 4 anni è rimasto vittima di un grave incidente ferroviario alla stazione di Monza. La mamma, per salvarlo, è morta. Andrea ha perso le gambe, la sinistra gli è stata poi reimpiantata dal luminare monzese Marco Lanzetta. Grazie all’aiuto dei suoi nonni che gli hanno insegnato a rialzarsi e non commiserarsi Andrea è diventato una delle bandiere dello sport paralimpico. Anche se il giovane proprio non ci sta a quella definizione di “para”. “Sono un atleta a tutto tondo, non esistono atleti di serie A e atleti di serie B - ha ricordato davanti alle telecamere -. Purtroppo delle paralimpiadi si parla solo ogni 4 anni”.

I risultati raggiunti grazie alla sua "fame"

La sua storia ha conquistato i telespettatori. Una sferzata di energia, determinazione ma soprattutto “fame, perché solo con la fame si ottengono importanti risultati”, ha ricordato. Una fame per i grandi traguardi conquistati nel ciclismo (ma non solo) partiti da quella bicicletta che gli ha cambiato la vita. E poi la montagna, sua seconda passione e amore che vive soprattutto con i suoi due cani Sally e Maya che sentono e vedono la grandezza di Andrea (al di là di quella gamba che il destino gli ha tolto).

Il fattore testa

“La bicicletta mi ha cambiato la vita – prosegue -. Mi ha insegnato che devo contare solo su me stesso. Un po’come succede nella vita: in tanti ti possono aiutare, ma se devi raggiungere un obiettivo devi raggiungerlo da solo. La montagna, invece, mi ha regalato la libertà e al tempo stesso a vivere la passione per il ciclismo in modo diverso”. Poi Andrea ha ricordato i grandi atleti che lo hanno ispirato: Alex Zanardi e Giusy Versace e ricorda il grande impegno che lui, e gli altri atleti, devono avere verso chi considera la disabilità come un limite. Ma Andrea ha ricordato, non solo ai telespettatori, che i limiti non esistono. Con la testa, la capacità di mirare l’obiettivo e soprattutto quel sogno ben chiaro da raggiungere e da concretizzare si possono raggiungere grandi risultati. Sempre con il sorriso, sempre con la certezza che quella fatica sarà ripagata.