Andrea, il "sarto del gusto" che in Brianza fa "ciocomagie" su misura

Da piccola pasticceria artigianale a colosso della produzione dolciaria con un laboratorio di 1500 metri quadrati nei quali ogni anno si trattano 80 mila chili di cioccolato. Senza però dimenticare la tradizione.

Dal 1969, a Sovico, la pasticceria "Vecchia Brianza" è il dolcissimo angolo di golosità che, oltre che rappresentare una vera e propria istituzione per il territorio, è una vera e propria fucina di ingegno e creatività nella quale il saper fare made in Italy (o meglio made in Brianza) viene esportato in tutto il globo. Il titolare Andrea Depalma, a cui si affiancano la sorella Cristina, la madre Anna e ben 30 collaboratori, dopo aver rilevato nel 1995 la gestione della piccola pasticceria aperta dal padre Antonio nel cuore della Brianza è infatti oggi uno dei paladini più rinomati della produzione artigianale dolciaria di alta qualità. In particolare quella del cioccolato, un mondo che tutto l'ha pervaso e del quale conosce tutti i segreti, con specialità ah hoc che esporta in Europa, negli Stati Uniti e in Australia.

I "sarti del gusto"

La particolarità della pasticceria Vecchia Brianza", che tratta ben 80mila chili di cioccolato all'anno, è quella di costruire prodotti "su misura", letteralemnte "costruendo il gusto" del cioccolato a seconda delle esigenze dei clienti ma sempre utilizzando prodotti di altissima qualità, in specialmodo scegliendo personalmente e in maniera accuratissima la materia prima. Ovvero le fave di cacao. Che Andrea, Cristina e Anna utilizzano sapientemente non solo per rivisitare i grandi classici della cioccolateria, declinata anche in deliziosisimi gelati, ma anche per la creazione di specialità piuttosto ricercate e adatte a soddisfare i palati più esigenti e le richieste sempre più diversificate del mercato. Come il cioccolato proteico, quello senza zucchero e ancora gli snack salati al cioccolato. Anche in versione vegana.

Prelibatezze, chiamate "ciocomagie", che oltre al palato soddisfano anche ai precisi canoni estetici dei clienti giacché, per dare forma al cioccolato, cè una speciale "stamperia".

A tal proposito "Chocolab" è il laboratorio artigianale annesso alla pasticceria sovicese che si occupa della produzione di articoli di cioccolato artistico all’ingrosso, proponendosi come partner e fornitore di qualità per tutte quelle realtà, anche internazionali, che vogliano rivendere cioccolato artigianale.

Cioccolato, una storia di famiglia da oltre 50 anni

Dalla piccola pasticceria fondata da Antonio e Anna, i genitori di Andrea, ai locali di via Giovanni da Sovico, lo spirito di ricerca e innovazione che ha sempre contrassegnato la pasticceria non è mai venuto meno. Non è un caso che la Vecchia Brianza sia fra le eccellenze premiate dal Gambero Rosso e che quest'anno sia stata inserita nelle rosa delle 100 aziende top per l'innovazione nel settore dell'alta cioccolateria.

E infatti all'intreno della pasticceria si trova un assortimento completo della pasticceria tradizionale, come torte, pasticcini e biscotti, affiancate a proposte moderne come mousse, minicake, pasticcini da degustazione e prelibatezze dalle note esotiche. La passione di Andrea in particolare si declina in moderne creazioni caratterizzate da abbinamenti particolarissimi, quali il "5 sensi", il "pistacchio, vaniglia e cannella" o ancora la "Babele al lampone".

Ho creduto a tal punto in un'ideale a tal punto che con un pizzico di follia, tanto coraggio, determinazione, passione e le persone giuste al mio fianco, sono riuscito a realizzare quelloo che inizialmente poteva sembrare impossibile anche solo sognare" conclude Andrea.