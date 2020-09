Abbandona un futuro nella City di Londra per fare marmellate in Brianza: la storia di Andrea

Ha abbandonato un futuro nella City di Londra per produrre marmellate in Brianza. È la storia di Andrea Tagliabue che grazie alle sue creazioni ha vinto nella categoria Campagna Amica il premio all’innovazione giovane consegnato dalla Coldiretti .

Andrea Tagliabue, agricoltore 32enne di Besana Brianza è laureato in scienza bancarie e ha all’attivo un master in matematica finanziaria. Dopo quattro anni di lavoro a Londra, ha scelto di tornare a casa per coltivare piccoli frutti e produrre composte con un metodo innovativo. Dopo aver seguito un corso di apicoltura, ha affittato un ettaro e mezzo di terreni dove oggi coltiva fragole e piccoli frutti che trasforma in succhi e composte vendute con il marchio “The Banker’s Jam”. Le marmellate sono realizzate con il metodo del sottovuoto, che mantiene intatte le proprietà organolettiche della frutta e, in sostituzione dello zucchero, sono addolcite solo dal miele prodotto da un apicoltore locale. Secondo i principi dell’economia circolare, da tutti gli scarti della lavorazione delle piante Andrea ottiene un cippato da riusare nei processi aziendali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il premio all’innovazione è stato consegnato dalla Coldiretti regionale a Milano. La cerimonia si è tenuta al Teatro Oscar di via Lattanzio, alla presenza di Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia, Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano e Cristina Tajani, Assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano.