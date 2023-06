Arriva in Brianza il "mago" internazionale della chirurgia aortica

All’ospedale dell’Angelo di Mestre lo chiamavano “il mago della chirurgia aortica”. E il curriculum del dottor Andrea Venturini - 56 anni, dall’1 giugno responsabile della Cardiochirurgia del Policlinico di Monza - conferma il soprannome: 48 pubblicazioni scientifiche internazionali, circa 5.000 interventi chirurgici, circa 1.000 intervento aortici di cui 300 di riparazione della valvola aortica

La carriera all'estero

Un curriculum prestigioso che ha visto il cardiochirurgo, originario di Mantova, intraprendere dopo la laurea a pieni voti in Medicina una carriera internazionale lavorando con i maggiori professionisti del settore. Prima in Inghilterra, a Sheffield, dove ha lavorato nell’ambito delle chirurgia aortica, mettendo a punto le ultime novità (all’epoca) della specialità. Poi il ritorno in Italia, in quella Mestre che lo ha visto crescere e che con tristezza ha dato addio al suo cardiochirurgo. Perché, proprio in Italia, nell’ospedale della città veneta il dottor Venturini ha avuto modo di lavorare con quello che era considerato uno dei maestri internazionali: il dottor Claudio Zussa, pioniere nel settore nella riparazione della valvola mitralica utilizzando corde di goretex, che è poi diventata una delle specialità del neo primario dell’ospedale monzese insieme alla riparazione della valvola aortica.

Il maestro italiano

Ed è proprio a quel punto che nasce nel dottor Venturini la volontà di proseguire nel percorso intrapreso da quello che lui stesso definisce il suo maestro. “Il percorso della riparazione e non della sostituzione delle valvole aortiche - spiega a MonzaToday - l’ho presa come sfida, l’ho portata avanti nel corso della mia carriera ottenendo importanti risultati e con effetti senza dubbio più positivi per il paziente”. A differenza dell’intervento di sostituzione della valvola aortica che porta a distanza di anni alla necessità di un nuovo intervento di sostituzione, in questo caso gli effetti positivi sono a lungo termine e nel paziente non c’è neppure il problema di eventuali problematiche legate all’introduzione, comunque, di corpi estranei.

"Riparare è meglio che sostituire"

“In cardiochirurgia c’è un aforisma - prosegue Venturini -. La riparazione è meglio della sostituzione. Riparazioni che si possono eseguire anche in pazienti in là con l’età. Nelle prossime settimane ho già in lista un paziente di 76 anni”. Per il Policlinico prosegue quindi la tradizione della cardiologia e della cardiochirurgia d’eccellenza già avviata con il professor Paolo Ferrazzi, già direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia e Centro per la cardiomiopatia ipertrofica e le cardiopatie valvolari che vedono arrivare pazienti dall’Italia e anche dall’estero. “Per me è un grande onore poter essere entrato nella squadra del Policlinico di Monza - conclude -. Un ambiente stimolante, con professionisti competenti e dove posso portare la mia specialità. Nella visione di una Cardiochirurgia che in Italia e all’estero richiede sempre più grande specializzazione".