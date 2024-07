Angela è la più giovane operatrice di sportello delle Poste in Brianza: ha 26 anni

Freschezza, tanta voglia di mettersi in gioco e una già stimata professionalità. Sono le caretteristiche di Angela Cozzi, che ha 26 anni ed è la più giovane sportellista delle Poste in Brianza.

Assunta nel 2023, studentessa di Economia, Angela lavora in città, nell’ufficio postale di via Carlo Rota. “Oltre alle classiche operazioni a sportello mi occupo anche dei contratti gas, luce, fibra, rca, etc. In questi casi si crea una maggiore connessione con la clientela perché promuovo un prodotto di Poste che entra in casa - racconta sorridente - Per stipulare un contratto a volte i clienti vengono per diversi giorni e si crea un rapporto di fiducia: mi raccontano la loro vita privata dandomi la possibilità di capire il loro punto di vista".

Innegabile, fra le doti della giovane sportellista, una grande empatia e un carattere espansivo capace di coinvolge anche le persone più timide: "Con i colleghi, ad esempio, si è creato sin da subito un ottimo rapporto - ha spiegato ancora - Una delle cose che mi fanno davvero piacere è notare alcuni clienti che mi cercano quando devono stipulare un contratto. Se per esempio sono in ferie, ritornano quando sanno di trovarmi".

Un rapporto di fiducia quello di Angela con i colleghi e i clienti che la spingono a impegnarsi al massimo in quello che fa: "Del mio lavoro mi piace molto anche l’operatività e la varietà di prodotto offerto. Non è mai monotono ed è sempre una sfida riuscire a soddisfare il cliente. È un lavoro che sicuramente mi sento di consigliare in quanto lo vedo come un ottimo trampolino di lancio per far carriera e per la grande esperienza che da quotidianamente" conclude.

E non è un caso. Anche nel 2024, per il quinto anno consecutivo, Poste Italiane ha infatti ricevuto la certificazione "Top Employers" per le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Segno che Poste Italiane punta a investire nel proprio capitale umano e a riconoscere il valore delle risorse più giovani.

Dal 2020 ad oggi l’età media in Azienda si è abbassata di ben 4 anni, passando da 51 a 47 anni. Nel corso del 2023, il gruppo ha proseguito la campagna di assunzioni destinata a giovani e neolaureati, provvedendo all’assunzione, nell’arco del triennio 2021 - 2023, di oltre 6.700 persone di età inferiore ai 30 anni. Come previsto dal Piano Industriale “Connecting Platform”, presentato nel mese di marzo, Poste Italiane continuerà con un programma assunzionale che prevede l’ingresso di 19 mila risorse entro il 2028 che garantiranno il turnover generazionale e rafforzeranno le reti fisiche attraverso cui vengono erogati ogni giorno tutti i servizi a milioni di cittadini.