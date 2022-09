Un carico di aiuti dalla Brianza alle Marche: ecco che cosa serve

Dalla Brianza un carico di aiuti per sostenere la popolazione marchigiana colpita dall'alluvione. A scendere in campo è l'associazione 'Gli angeli della strada' sodalizio nato per volontà di Lucia Troilo ex clochard che è riuscita a riscattarsi e ha deciso di dedicare la sua vita a chi sta affrontando un momento di difficoltà.

Molto attiva sul territorio di Monza e Brianza (oltre che nel milanese) Lucia e il suo team consegnano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, ma non solo. Un aiuto che adesso arriva fino alle Marche. Il 3 ottobre un furgone partirà da Varedo carico di materiale richiesto direttamente dalla Caritas di Ancona con la quale 'Gli angeli della strada' sono in contatto e hanno intrapreso una collaborazione in questo momento di emergenza.

Naturalmente l'invito è rivolto ai brianzoli, affinché aiutino il sodalizio a riempire il furgone. Servono: pale, scope, sacchi della spazzatura, detersivi, pannoloni per anziani e pannolini per i bambini, spugne, stracci per i pavimenti, secchi di plastica. Naturalmente ben accette anche le donazioni per acquistare materiale e per affrontare le spese del viaggio.

Tutte le informazioni per la consegna del materiale sulla pagina Facebook del sodalizio o telefonando al numero 327.4653889