Ecco gli angeli che sulle strade della Brianza hanno salvato tante persone

Sono 175 gli attestati consegnati da Regione Lombardia nel corso della settima edizione della 'Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada' organizzata dall'assessorato alla Sicurezza in Regione. I 175 riconoscimenti sono stati consegnati sabato 18 novembre ai singoli, ai corpi e alle associazioni di volontariato.

Tra questi anche alcuni “angeli” brianzoli. Per i vigili del fuoco del comando di Monza sono stati premiati il capo squadra volontario Marco Arosio, e i vigili del fuoco volontari Matteo Arienti, Salvatore Cafà, Samuele Consonni, Gianfranco Malvestiti, Davide Malvisini e Simone Sanvito; per Areu premiati con l’attestato di benemerenza Sergio Fossati, Daniele Grenati, Pietro Mariani, Antonio Vergani, Giacomo Chiapparone, Dario Parravicini, Marcello Tagliabue per la Croce Verde Lissonese; Daniele Preda per la Croce Bianca di Giussano; Salvatore Crapa, Andrea Ghezzi e Laura Papa per l’associazione Croce d’Argento Limbiate; Moreno Celestino Casetta per la Croce Bianca Seveso.

"Una giornata importante - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - nella quale esprimiamo la nostra riconoscenza a tanti uomini e tante donne che, ogni giorno, si adoperano per garantire la sicurezza di tutti noi sulle strade. Sono veri e propri eroi del quotidiano. Abbiamo premiato in particolare quanti si sono distinti per il coraggio e l'alto senso civico dimostrato in servizio - continua l'assessore. Tra i premiati ci sono rappresentanti delle Forze dell'ordine e soccorritori che non hanno esitato a gettarsi in un fiume per salvare chi tentava di togliersi la vita o chi era rimasto incastrato in auto. O per aiutare chi, colpito da infarto o da un altro grave malore, è stato letteralmente sottratto alla morte grazie al tempestivo ed efficace intervento di un uomo o di una donna in divisa".

"Iniziative come queste - ha concluso La Russa - sono fondamentali anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione degli incidenti stradali. In Lombardia, lo scorso anno, a seguito di incidenti si sono registrati oltre 38.000 tra feriti, dei quali oltre 400 non ce l'hanno fatta e hanno perso la vita. Numeri decisamente troppo alti e, purtroppo, in crescita rispetto all'anno precedente. Questo ci fa capire che, anche se molto è stato fatto, la strada è ancora lunga e siamo ancora lontani da quel traguardo, molto ambizioso, che è stato fissato dall'Agenda 2030 dell'ONU: dimezzare i decessi e gli infortuni per incidenti stradali entro il 2030 per arrivare nel 2050 a zero morti sulle strade".