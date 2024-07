L’attuale dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza Angelo DI Legge è stato promosso primo dirigente della polizia di Stato.

Di Legge, arrivato A Monza da Lodi lo scorso 8 aprile, è entrato in Polizia con la qualifica di ggente ausiliario nel 1990 prestando servizio presso la sezione polizia stradale di Frosinone, per poi, un anno dopo, essere trasferito al primo Reparto Mobile di Roma e successivamente, con la qualifica di ispettore, al Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Reparto Autonomo.

Una carriera in ascesa

Nel 2003 ha superato il concorso per l’accesso alla qualifica di funzionario presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma del 93esimo corso di formazione per funzionari della polizia di Stato, al termine del quale è stato assegnato alla questura di Lodi, ove ha ricoperto diversi incarichi: dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dirigente Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, dirigente della Digos, dirigente dell'Ufficio Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico e Capo di Gabinetto del questore. Nel 2014 ha svolto l’incarico di dirigente comandante del Corpo di polizia locale del comune di Lodi e dal 2017 ad interim quello di dirigente del Settore Servizi al Cittadino.

Nel 2017 ha prestato servizio al Compartimento Polizia Stradale Lombardia, successivamente come dirigente nella Sezione Polizia Stradale di Piacenza sino al 2022. Qui, presso la questura, ha ricoperto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine e ha mantenuto l'incarico fino all’8 Aprile 2023, quando è stato poi trasferito alla questura di Monza e della Brianza, come reggente della Divisione, prima di essere promosso al grado di primo dirigente della polizia di Stato.

Tanti titoli e incarichi

Di Legge ha inoltre molteplici titoli accademici: oltre alla laurea in Giurisprudenza, ha conseguito vari seminari professionali, quali "Organizzazione Servizi Polizia di Prossimità" e "La Minaccia Eversiva e Terroristica con particolare riferimento ai riflessi sul vertici G8"”. Ha conseguito poi vari aggiornamenti attinenti le attività di polizia come l’aggiornamento su novità formative Mipg Web ed attività di polizia giudiziaria e controlli procedure amministrative, l’aggiornamento per dirigenti di Sezione novità formative e controlli procedure amministrative. Ha conseguito un corso d’alta formazione in Primed presso l’Università degli Studi Roma Tre e presso la Scuola Superiore di Polizia ha svolto un corso sulle metodologie e tecniche d’Indagine patrimoniale in ambito prevenzione.

Negli anni ha infine ricoperto innumerevoli incarichi di docenza: docente di materie giuridiche della Strada presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza e nei corsi per Allievi Vice Ispettore e Allievi Vice Sovrintendente e Allievi Agenti, docente di materie giuridiche nelle sessioni di aggiornamento professionale per il personale della polizia di Stato, relatore al master universitario di 1° livello, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della questura di Lodi e vicepresidente regionale Emilia Romagna dell'Associazione Donatori e Volontari della Polizia di Stato.

Il questore Salvatore Barilaro si è congratulato e ha ha rivolto al primo dirigente i migliori auguri di buon lavoro.