Le Trame di luce nel Parco non piacciono agli animalisti, ma c'è qualcuno che le salva

Il bosco luminoso e le cascate di luce nel cuore dei Giardini della Villa Reale non piacciono agli animalisti. A Monza non si sono ancora accese le luci del Natale, ma sono già scoppiate le polemiche. Il grande evento, novità e chicca del Natale monzese 2023, prevede dal 18 novembre al 7 gennaio un percorso immersivo e sensoriale che vuole essere un viaggio nel tempo di oltre un chilometro, tra installazioni, musica e opere luminose di artisti nazionali e internazionali nella suggestiva cornice del Giardini della Villa Reale (laghetto compreso).

La polemica sui social

Un evento che non è passato inosservato. Gli abituali frequentatori del Parco non hanno accolto di buon grado i mezzi pesanti che in questi giorni sono giunti sul posto per scaricare il materiale e allestire il tutto. Sui gruppi social gli scatti dei lavori e la denuncia dei cittadini. Monzesi e non che hanno bocciato l’evento e c’è chi ha ricordato agli assessori e al sindaco che esiste un regolamento per l’accesso ai Giardini della Villa che vieta persino di attraversare l’area con la bicicletta e permetterebbe invece di organizzare un evento di questo tipo che necessita l’ingresso di furgoni e mezzi.

Leidaa: "Non si può festeggiare il Natale a spese degli animali"

Oltre ai lettori e agli utenti di Facebook contrari all’evento a salire sulle barricate anche gli animalisti. Barbara Zizza, referente locale della Leidaa e del Movimento animalista italiano boccia la scelta della location. “Amo il Natale e le luci e non sono una persona che dice a tutti gli eventi che vengono organizzati all’interno del Parco di Monza - spiega Barbara Zizza a MonzaToday -. Certo, meglio questo evento rispetto ai fuochi d’artificio o ai concerti. Ma avrei evitato i Giardini Reali e soprattutto il laghetto, proprio la zona dove ci sono molto animali selvatici. Mi si è stretto il cuore quando in questi giorni ho visto l’arrivo dei mezzi pesanti entrare per allestire lo spettacolo. Comprendo che bisogna festeggiare, che è Natale, ma farlo a spese delle animali assolutamente no. Tutto questo è assurdo. Non capisco quale è il ruolo dell’assessore al Parco e dell'assessore all’Ambiente se non si sono neppure preoccupate di preservare il bene per il quale sono state incaricate. È imbarazzante che l’amministrazione comunale promuova un regolamento dei Giardini Reali per poi essere la prima a violarlo. Non è questione di giunta Pilotto: da anni destra e sinistra non rispettano il nostro polmone verde. Non servono rassicurazioni da parte degli organizzatori sul fatto che gli impianti elettrici non sono dannosi per gli animali: noi monitoreremo”.

Enpa: "L'evento era già deciso. Meglio questo dei fuochi"

Ha invece una posizione meno drastica, ma altrettanto attenta alla tutela dell’ambiente e degli animali, Giorgio Riva presidente dell’Enpa di Monza. “Se la domanda è se con questa installazione gli animali subiranno disagi naturalmente la risposta è sì - spiega a MonzaToday -. Ci sarà un disagio perché gli animali sono abitudinari, ma al tempo stesso si adattano ai cambiamenti e molto probabilmente i selvatici alla ricerca di oscurità si trasferiranno in un’altra parte del Parco”. Riva ha ricordato che alcune settimane fa è stato invitato a una riunione in Villa Reale per la presentazione dell’evento. “Una riunione convocata dall’assessore Carlo Abbà per spiegare la manifestazione già organizzata - ha continuato -. I promotori ci hanno spiegato il percorso, le garanzie per flora e fauna e peraltro ci hanno detto che l’evento era in corso anche all’Orto Botanico di Roma dove si erano appellati ad un esperto per evitare anche in quel caso problemi. Qui a Monza viene organizzato in una piccola porzione del Parco dove ci sono già animali abituati purtroppo a un contatto troppo diretto con l’uomo”. Riva non condanna la manifestazione, ma al tempo stesso assicura il controllo di come verrà gestita. “Non si può fare la guerra a tutto quello che viene organizzato all’interno del Parco - conclude -. Mi sono sempre battuto contro i fuochi d’artificio, contro i giochi pirotecnici anche durante le feste private in Villa o contro la musica (anche notturna) a tutto volume. Questa amministrazione in merito ai fuochi d’artificio si è dimostrata sensibile. In merito a questo evento ci sono state fornite garanzie e ci è stato assicurato che saranno installazioni musicali soft. Ci è stato riferito che all'evento possono accedere anche i cani, purché tenuti al guinzaglio".

Il Comitato Parco Cederna

Intanto anche le associazioni ambientaliste bocciano la manifestazione. "Ci sembra proprio l’ennesimo sfruttamento incongruo di un monumento storico che andrebbe invece tutelato e goduto così com’è, anche per rispetto della fauna che ci vive - si legge sulla pagina Facebook del Comitato per il Parco Antonio Cederna e Comitato la Villa Reale è anche mia -. Al riguardo ci stiamo documentando e raccogliendo quante più informazioni possibili". E intanto domani, venerdì 17 novembre alle 10.30 il Comitato ha organizzato una conferenza stampa proprio sull'argomento.