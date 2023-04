Sarà ancora una donna a far nascere i monzesi: ecco chi è la nuova direttrice dell'ostetricia

All'ospedale San Gerardo la ricerca dell'eccellenza è ormai un "must". Anche per quel che concerne le future mamme. Non è un caso, dunque, la nomina della professoressa Anna Locatelli, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e già nota per la sua pluriennale esperienza nel settore, a nuovo direttore della struttura complessa di Ostetricia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Per la professoressa Locatelli si tratta in realtà di un “ritorno”: dal 1995 al 2013 infatti ha lavorato presso la Clinica Ostetrico - Ginecologica del San Gerardo e presso la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. A marzo 2013 il trasferimento come direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Carate Brianza - Giussano, nonché come direttore ad interim dell’Ostetricia e Ginecologia di Desio dal 2021. Reparti dove gli indicatori di buone pratiche ostetriche sono stati sempre tra i migliori in Italia. Da giugno 2018 Locatelli è stata inoltre direttore del dipartimento Materno Infantile dell’allora ASST Vimercate, poi ASST Brianza.

Una carriera costellata di successi

Una lunga carriera costellata di esperienza clinica, di formazione e di ricerca, quella di Locatelli, soprattutto nell’ambito della diagnosi prenatale e della medicina materno - fetale, che l'ha vista partecipare a studi collaborativi nazionali e internazionali, non trascurando i temi più classici legati alla nascita semplice e complicata. Senza dimenticare anche lo stretto rapporto con le strutture territoriali (consultori, distretti) con le quali la professoressa Locatelli ha creato una rete di lavoro a partire dalla riforma regionale del 2015, che continua tuttora.