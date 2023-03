Monza ricorda le vittime del coronavirus

L’amministrazione comunale commemorerà i caduti monzesi della pandemia durante una breve cerimonia presso il cimitero urbano, venerdì 17 marzo 2023 alle ore 9.30, quando sarà deposta una corona di fiori ai piedi della stele inaugurata nel 2020. Anche a questo terzo anniversario della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, che si celebra in tutta Italia il 18 marzo, sono state invitate le massime autorità cittadine, provinciali e regionali e i vertici delle autorità sanitarie del territorio.

“Monza è stata al centro della seconda ondata dell’epidemia del 2020 e il tributo di vite pagato dalla città resta scolpito nella memoria di ciascuno – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Ora non solo abbiamo il dovere della memoria ma anche quello di non farci trovare impreparati: il lavoro di riorganizzazione dei presidi sanitari di prossimità, che si sta concretizzando in questi mesi, è ad esempio una delle possibilità che dobbiamo portare a termine insieme alle Istituzioni coinvolte”.

La stele, collocata all’ingresso del cimitero a dicembre 2020, davanti a una pianta di ulivo, riporta la seguente iscrizione: “La città di Monza ricorda i suoi concittadini vittime del Coronavirus, la pandemia che ha colpito il nostro paese nell’anno 2020. Questo ulivo ne sia per sempre memoria viva soprattutto per coloro che non hanno potuto abbracciare i propri cari nell’ultima ora”.