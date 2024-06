Un anno fa moriva Silvio Berlusconi

Erano le 9.30 del 12 giugno di un anno fa, quando all'ospedale San Raffaele si spegneva Silvio Berlusconi.

L'ex presidente del consiglio si è spento nel letto d'ospedale dove era ricoverato da venerdì 9 giugno 2023. Aveva 86 anni. L'ex premier un anno fa era tornato nella struttura sanitaria per essere sottoposto ad "accertamenti programmati" relativi alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Al San Raffaele, poco prima del decesso, erano accorsi i figli e il fratello Paolo, dove già si trovava la sua compagna, Marta Fascina.

Televisioni e giornali di tutto il mondo per giorni non avrebbero distolto l'attenzione dal fondatore di Forza Italia. Divenuto per molti una leggenda, in specialmodo per i tifosi del Monza, la squadra che aveva scelto di rilanciare fino a farla arrivare in serie A. Con Silvio Berlusconi, un anno fa, si spegneva l'era del cosidetto "berlusconismo". Con le sue luci e le sue ombre, innegabilmente una figura che si è ritagliata un ruolo centrale nella storia italiana. Dall'imprenditoria alla politica e non solo.

L'omaggio di tifosi e sostenitori ad Arcore

Nel primo pomeriggio di martedì 13 giugno 2023 la salma di Belusconi era stata trasferita ad Arcore, nella villa San Martino, subito trasformatasi in una sorta di sacrario. Fiori, centinaia di biglietti e striscioni e bandiere. Quelle del Monza e quelle di Forza Italia. Il giorno successivo, mercoledì 14 giugno, si erano invece tenuti i funerali di Stato in Duomo a Milano. Di lì, la "leggenda" del cavaliere si è ampliata di decine e decine di ritratti postumi. Quelli dei politici e degli imprenditori, quelli dei tifosi, e quelli della gente comune.

L'ascesa di Silvio Berlusconi

Ex presidente del consiglio ma anche imprenditore. Un protagonista della scena economica e politica degli ultimi decenni che finì al centro di diverse inchieste della procura di Milano, tanto che più volte disse di sentirsi perseguitato dalla giustizia italiana. Celebri furono le sue gaffes con i potenti del mondo (tra questi Barack Obama e Angela Merkel, solo per citarne alcuni).

L'ascesa di Berlusconi iniziò negli anni Sessanta con l'Edilnord, società con la quale costruì un intero quartiere di Brugherio. Successivamente costruì altri complessi come Milano2 (Segrate) e Milano3 (Basiglio). Dopo l'esperienza in campo edilizio, Berlusconi allargò il proprio raggio d'affari anche al settore della comunicazione e dei media. Nel 1976 rilevò Telemilano, televisione via cavo che serviva le abitazioni di Milano2; emittente che due anni dopo fu rinominata Canale5. Successivamente si aggiunsero Rete4 (rilevata da Mondadori) e Italia1 (rilevata da Rusconi). Un anno prima della sua discesa in campo, nel 1993, nacque Fininvest, società nella quale conversero Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications. Nel frattempo diventò presidente del Milan, e durante la sua stagione il club ottenne risultati memorabili (7 scudetti e 5 Champions League, solo per citarne alcuni).

Silvio Berlusconi entrò nella scena politica italiana dopo la maxi inchiesta sul caso di Mani Pulite guidata dalla procura di Milano, inchiesta che sancì la fine del Partito socialista italiano e della Democrazia Cristiana. Nel 1994 nacque Forza Italia, partito di connotazione liberale che si è sempre collocato nel centrodestra. Berlusconi è stato uno dei più grandi comunicatori politici dell'Italia contemporanea, riuscendo a polarizzare l'elettorato. Suoi sono i governi che sono rimasti in carica per più tempo: Berlusconi II, dal 2001 al 2005 (1.412 giorni) e Berlusconi IV dal 2008 al 2022 (1.287 giorni).

Durante gli anni 2000, Silvio Berlusconi ha diviso l'Italia in due schieramenti: coloro che lo hanno sempre amato, seguito e sostenuto, e coloro che lo hanno sempre visto come un nemico, demonizzandolo come un uomo capace di mettere in discussione il sistema democratico. In questo clima incandescente, nel 2009, dopo un comizio tenuto in piazza del Duomo a Milano, Berlusconi è stato colpito al volto da una riproduzione del Duomo, lanciata da un uomo affetto da problemi psichici a breve distanza, riportando diverse ferite al viso e la frattura del setto nasale e di due denti nella parte superiore dell'arcata dentaria.

L'inizio della fine

Il 2013 è stato l'inizio della fine di Berlusconi. Mentre era rinata Forza Italia, nell'agosto 2013 è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per frode fiscale, nell'ambito del cosiddetto processo Mediaset iniziato a metà anni Zero del Duemila. La condanna ha sancito (anche) la sua decadenza da senatore. E senza di lui il partito-azienda ha perso voti e consenso, finito nella Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia Meloni.

Non solo, anche gli scandali sessuali hanno contribuito alla fine della sua carriera politica. Il più clamoroso è quello del 2010 quando la polizia di Milano fermò per furto la minorenne marocchina Karima El Mahroug detta Ruby Rubacuori. Accertata la minore età della ragazza, il magistrato dispose l'affidamento secondo le normali procedure. Tuttavia fu una telefonata di Berlusconi in questura a cambiare tutto, sostenendo che la giovane fosse la nipote dell'allora presidente egiziano Hosni Mubarak.

Un fatto rivelatosi poi falso. Ruby ha dichiarato di essere stata più volte ospite di Berlusconi nella sua residenza di Arcore e di aver ricevuto denaro in tali occasioni.vRitenendo che quel denaro fosse stato il compenso per prestazioni sessuali, a gennaio 2011 la procura di Milano ha contestato a Berlusconi i reati di concussione e prostituzione minorile. È la vicenda che ha catapultato Berlusconi alla ribalta delle cronache.

L'impresa del Monza

Il sogno biancorosso di Silvio Berlusconi è iniziato nel 2018. Il 28 settembre del 2018 ha acquisito il club fondato nel 1912 in città. E in meno di quattro anni ha portato il club dalla serie C alla massima serie. Una novità assoluta per la squadra che non aveva mai giocato in serie A.

"Il Monza l'ho preso non per il calcio ma ammirando questa provincia, le tante imprese che ci sono e i monzesi che sono persone molto capaci, attive e generose, ho pensato che dopo 110 anni non meritava di stare in serie D. Aiutai gli allora proprietari ad arrivare in C, poi l'ho preso io e adesso ho buttato ancora lì un sogno... È un altro sogno che si aggiunge a quelli della mia vita, tutti realizzati" aveva dichiarato a febbraio 2023 Berlusconi alla vigilia del match Monza-Milan.

Instancabile sostenitore dei biancorossi, ha assistito a tantissime partite in casa, incoraggiando i giocatori anche con visite negli spogliatoi e durante gli allenamenti al Monzello che era stato recentemente intitolato "Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello”, in memoria del padre del presidente Silvio Berlusconi e del fratello Paolo, presidente onorario del club. Il grazie della curva Pieri e di tutti i tifosi del Monza al "presidente" si è rinnovato negli scorsi giorni, più segnatamente, il 29 maggio, quando l'Arengario si è illuminato delle bandiere biancorosse in occasione del secondo anniversario della squadra monzese in serie A.