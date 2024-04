I volontari che si ritrovano al cimitero per pulire le lapidi dei partigiani

Alla vigilia del 25 aprile un momento di riconoscenza con la pulizia e la sistemazione dei monumenti ai caduti della Resistenza. L’iniziativa è stata organizzata dall’Anpi di Monza e prevede una mattinata di pulizia e di riordino delle lapidi dei partigiani e delle partigiane sepolte nel cimitero cittadino.

L’appuntamento è per il 13 aprile, alle 10, all’ingresso del cimitero di via Ugo Foscolo. Qui si ritroveranno i soci dell’Anpi e coloro che desiderano partecipare all’iniziativa. “Ci prenderemo cura delle lapidi dei partigiani e delle partigiane che ci hanno donato la libertà”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Gli organizzatori invitano i partecipanti a munirsi di guanti, spugna abrasiva, sapone di Marsiglia e panno per asciugare. L’intervento di pulizia durerà circa due ore.