Cosa ci fanno le dame e i cavalieri del Medioevo in giro per il centro e nei negozi?

Si sono fatti fotografare, hanno dispensato sorrisi ed elegantemente anche qualche inchino. Poi hanno proseguito la loro passeggiata entrando nei bar e nei negozi del centro dove, naturalmente, non sono passati inosservati. Perché in questo weekend di “Monza in fiore” – evento che ha richiamato in città vivaisti e artigiani del territorio – c’è stato anche un assaggio del Corteo storico, in attesa del grande evento in programma l’8 giugno.

Un’anteprima della manifestazione ideata oltre 40 anni fa da Ghi Meregalli e che richiama migliaia di persone da tutta la Brianza. Un’anteprima con la sfilata per le vie del centro storico e poi, rispettando il rito della vasca del sabato e della domenica, dame e cavalieri sono entrati nei negozi e nel bar del salotto cittadino. Una piccola anticipazione di quello che sarà il grande evento di giugno quando le vie del centro storico di Monza saranno invase da oltre 300 figuranti provenienti da tutta la Brianza che renderanno omaggio a uno dei simboli della città: il suo antico ospedale che San Gerardo dei Tintori creò proprio 850 anni fa.