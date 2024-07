Soltanto tre mesi fa era tornata alle gare dopo lo stop dovuto alla nascita della sua bambina Matilde e lo aveva fatto subito da protagonista. Conquistando nel campionato regionale di atletica leggera Fispes/Fisdir - Trofeo Alessandro Lanzoni - competizione aperta ad atleti di tutte le regioni, nella disciplina che più le appartiene, ovvero il salto in lungo, un risultato di tutto rispetto con 4.69 metri.

Ora la maglia di Antonella Inga, l’atleta paralimpica ipovedente, fondatrice e presidentessa dell’Asd Aps FreeMoving, si tingerà di azzurro. È stata infatti chiamata tra le riserve della squadra nazionale convocata ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 per l’atletica leggera. Giacché ancora detentrice del record italiano nel salto in lungo T12 con 4.80 metri, proprio in virtù di tale risultato i vertici della nazionale l'hanno chiamata a partecipare alle paralimpiadi, seppur al momento solo come riserva. Confermando di fatto l'importanza della presenza di un'atleta del suo calibro in una competizione così importante nella quale solo i migliori sono chiamati a partecipare.

"Dopo aver dedicato gli ultimi due anni alla piccola Matilde, il suo ritorno in pista ad aprile ha dimostrato che la sua determinazione è intatta - hanno commentato dal sodalizio sportivo di via San Gottardo - Ai campionati italiani a Brescia (dove l'atleta ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo outdoor ndr) ha mostrato ancora una volta la sua stoffa. Risultati che le sono valsi la convocazione azzurra, seppure da riserva, e lasciano ben sperare per il futuro! Noi di FreeMoving siamo pronti a tifare per tutta la squadra nazionale"

Un risultato davvero sorprendente per la brianzola. Che oltre a condividere il successo con tutti i tecnici e gli atleti della FreeMoving avrà come sempre l'appoggio dei suoi due tifosi più importanti: il marito Luca Aronica, con cui l’atleta condivide lo sport e l’impegno nell’associazione monzese che promuove inclusione e autonomia di altre persone con disabilità visiva, principalmente proprio attraverso la pratica delle discipline sportive, agonistiche e amatoriali, e naturalmente la piccola Matilde.