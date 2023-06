Il piccolo borgo brianzolo che per una sera si trasforma nella capitale dell'aperitivo

L’obiettivo è animare e rallegrare uno dei borghi più deliziosi della Brianza. Organizzando eventi che, soprattutto durante la stagione estiva, richiamino persone in quel gioiello alle porte del Parco di Monza.

Dopo l’ottimo risultato della cena in giallorosso, il gruppo San Giorgio Alegher con il patrocinio del comune di Biassono organizza “Aperiti vi amo” un grande happy hour in piazza. Appuntamento il 15 luglio, dalle 19.30, nella piazzetta di San Giorgio a Biassono dove il sodalizio a cui sta a cuore la frazione ha organizzato un grande evento al quale hanno aderito anche i bar e i locali della piazza.

Dalle 19.30 musica dal vivo con il dj set Anto e la voce di Miriam per una serata di musica, balli sorseggiando un drink, ma gustando anche le leccornie che i locali hanno preparato per l’occasione. Tutti i dettagli (e i recapiti per prenotare il proprio aperitivo preferito) sulla pagina Facebook del gruppo San Giorgio Alegher. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al sabato successivo, 22 luglio.