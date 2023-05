In Brianza un aperitivo speciale a base di coccole

L’appuntamento è per il 20 maggio alla Seconda Change Dog Rescue di Vimercate (via Paganini). Un appuntamento all’insegna delle coccole e della generosità quello organizzato dall’associazione che cerca di offrire una seconda vita e una nuova famiglia ai cani sfortunati. E saranno proprio gli amici a quattro zampe in attesa di una seconda possibilità i protagonisti dell’evento.

Dalle 18 alle 21 un gustoso aperitivo durante il quale, oltre a gustare leccornie, sarà possibile conoscere i cani ospitati nel rifugio. Tre ore di coccole, allegria e soprattutto la possibilità di sostenere l’associazione, ma anche di aprire le porte della propria casa e del proprio cuore a un cane accolto nel rifugio. La quota di partecipazione è di 10 euro (con prima consumazione e buffet). Per prenotazioni telefonare a Stefano (338.6618971) o Cristiana (333.9756555). è vietato l’ingresso ai cani esterni al rifugio. Il fondi raccolti serviranno per la castrazione di due cani.