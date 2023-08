Ecco quando riaprirà il chiosco nei giardinetti ancora chiusi

Buone notizie per i frequentatori del parchetto di via Lucania e soprattutto per il gestore del chiosco che dal 24 luglio è chiuso. A causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città, nel parchetto sono caduti alberi e rami e l'area è stata chiusa il giorno stesso del disastro. Baretto compreso. Ma da allora Alberto Cacioppo – che ha preso in gestione il chiosco di proprietà del comune – non ha potuto rientrare nella sua attività.L’assessore all’Ambiente Giada Turato ha rassicurato l’imprenditore: sabato 12 agosto dovrebbero iniziare i lavori di sistemazione all’interno del giardinetto di via Lucania. Così che, una volta messa in sicurezza l’area, il barista potrà riprendere la sua attività che, proprio in questo periodo, è molto intensa.

Il gestore del baretto disperato

L’uomo, disperato, ha contattato prima un assessore e gli uffici comunali per cercare di capire i tempi di riapertura del giardinetto e della sua attività ma senza ricevere risposta. "Ci sono tanti monzesi rimasti in città e avevo già le prenotazioni per diverse feste e aperitivi – aveva spiegato a MonzaToday -. Ho dovuto restituire le caparre, ho ancora attaccato le utenze per evitare di dover buttare il cibo che c’era nel frigorifero, e ci sono i fornitori che incalzano con le richieste di pagamento. Ma se non lavoro non posso recuperare i soldi?”. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che contattato dall’uomo ha presentato interrogazione (che verrà discussa a settembre) dove chiede al comune lo stralcio dell’affitto per il periodo in cui all’uomo non è stato permesso di lavorare.

I lavori dovrebbero iniziare il 12 agosto

“Né io né l’ufficio Giardini abbiamo ricevuto la segnalazione che era stata presentata dal cittadino attraverso un form non direttamente collegato al Settore Ambiente - precisa l’assessore Turato a MonzaToday -. Recuperata oggi (giovedì 10 agosto, ndr) la segnalazione mi sono subito messa in contatto con il gestore del chiosco mettendo a disposizione anche recapiti telefonici e email per fornire ulteriori dettagli e aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori”. Lavori che, come ha riferito l’assessore Turato, nel giardino di via Puglia dovrebbero iniziare dopodomani, sabato 12 agosto. In questi giorni gli addetti sono al lavoro nel Centro sportivo Ambrosini e verosimilmente in quello di via Puglia inizieranno il 12 agosto. “Quell’area – fanno sapere dal comune – insieme a quelle di via Calatafimi, Molise e Gallarana sono tra le più colpite dai nubifragi con numerosi alberi abbattuti. Per questo motivo si è reso necessario un affidamento diretto ad una delle ditte che ha partecipato alla somma urgenza e che è dotata di mezzi specializzati per questo tipo di interventi”. “Per fortuna quando si sono verificati i 3 nubifragi c’era il nuovo appalto del verde che ha permesso interventi immediati, con il servizio notturno”. A Monza, sotto la forza del maltempo, sono cadute 2mila piante.