Un nuovo supermercato nell'area abbandonata. Oggi, giovedì 6 giugno, in via Mascagni a Desio, è stato inaugurato un nuovo supermercato della rete Il Gigante. Si tratta del sessantunesimo punto vendita diretto dal brand lombardo della Grande Distribuzione che nel 2022 ha celebrato il cinquantesimo anniversario di attività.

Il nuovo punto vendita, che si propone alla cittadinanza e al territorio come "nuovo mondo del fresco", si estende su una superficie di 1.700 metri quadrati e impiegherà 47 collaboratori. L'edificio, precedentemente noto come Supermercati Pozzoli che a seguito del fallimento appariva da oltre 5 anni in evidente stato di abbandono, è stato coinvolto dalla nuova proprietà in numerosi interventi di riammodernamento e di ristrutturazione, con evolute e sofisticate tecnologie in termini di efficienza energetica e alti standard di sostenibilità ed inclusione grazie alla rimozione di ogni barriera architettonica a favore delle persone diversamente abili.

Supermercato sostenibile

A seguito degli investimenti del brand per la rimozione dell’eternit, per il totale rifacimento del tetto, per il cambio dei serramenti, per l’installazione del cappotto termico e di un impianto fotovoltaico da 50 kWp, che rende il nuovo supermercato parzialmente autosufficiente nella produzione di energia e riduce l’emissione annua di oltre 101.000 kg di CO2, l’edificio è stato riclassificato in classe energetica A1. Nella stessa ottica di eco - sostenibilità e riqualificazione si pone l’illuminazione interna ed esterna completamente affidata a tecnologia led a zero emissione di raggi U.V. e I.R. e l’impiantistica dell’importante flusso di climatizzazione, affidato ad un sistema integrato all’impianto frigorifero che recupera totalmente il calore prodotto dalle stesse centrali.

Solo sacchetti e cartone bio

Anche l’attività dello store sarà votata ad una visione più green, in linea con le ultime scelte dell’Azienda sempre più proiettata in questa direzione, e tra le tante iniziative favorirà e sosterrà il riciclo e il riuso proponendo ai clienti solo sacchetti biodegradabili e compostabili in Mater-Bi, shopper in cotone 100% e scatole di cartone ecologiche e riutilizzabili. I celebri prodotti freschi e le famose produzioni dell’Insegna saranno esposte e vendute in contenitori C-PET Evolve, realizzate fino all’80% con materiale riciclato, adatti alla cottura in forno e microonde e riutilizzabili successivamente anche per le quotidiane cotture domestiche dei clienti.

“Siamo sempre positivi e crediamo sia necessario continuare a investire anche attraverso il recupero di edifici inutilizzati - spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione de Il Gigante - Riteniamo sia molto importante per il Paese e per il territorio creare nuovi posti di lavoro e soprattutto formare nuovi professionisti e specialisti del settore. Con questa apertura, abbiamo potuto consolidare la presenza della nostra insegna, nota sin dal 1972, in quest’area nord di Monza dove la clientela ci conosce bene grazie alla presenza di altri 10 punti vendita".

Innovazione e modernità

Il nuovo store presterà particolare attenzione all’assortimento di prodotti freschi. e su oltre 1000 si impagnerà a mantenere il "prezzo basso sempre".

"Innovazione e modernità si declinano anche nell’esperienza di spesa che il Gigante vuole offrire ai propri clienti portando a Desio insieme a un nuovo supermercato in linea con le ultime esigenze e trend, anche il servizio di spesa online con consegna a casa" spiegano ancora dal il Gigante.

“L’esperienza di acquisto - per Giancarlo Panizza, presidente del Gruppo - è la ragione per la quale un cliente ci sceglie. I tempi cambiano, la vita è sempre più accelerata e noi vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie moderne dando loro qualità, certezze e comodità della spesa quotidiana; riteniamo che il punto di vendita di Desio possa rispondere a queste richieste".