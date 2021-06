Tangenzialina dell'ospedale, il cantiere nel tunnel è quasi terminato

Sono in corso i collaudi tecnici amministrativi e funzionali propedeutici alla consegna del tunnel di collegamento tra la SP6 Monza-Carate e l’Ospedale di Monza.

Sulla tabella di marcia, sono ormai in via di conclusione le ultime attività di cantiere che permetteranno il completamento dei lavori entro la fine dell’estate. L’apertura al traffico, dopo il collaudo, potrebbe essere riservata, per un breve periodo, all’uso esclusivo da parte di mezzi di soccorso.

La Provincia sta definendo gli accordi con i Comuni di Monza e Lissone, oltre che per il riassetto della viabilità contermine al tunnel, anche per gli attraversamenti pedonali in parte già realizzati ed in parte da realizzare. Per la mobilità dolce di collegamento tra Monza e Lissone la Provincia sta valutando percorsi sia a nord che a sud del tunnel.

Si attendono ancora notizie da Pedemontana circa la realizzazione del tronco di collegamento Trm10, necessario a rendere l’arteria stradale di nuova realizzazione pienamente funzionale al territorio.