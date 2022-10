A Monza arriva l'App per segnalare i lampioni guasti

Buone notizie per i monzesi: adesso basta un click per segnalare la presenza di un lampione guasto. Adesso per i figli di Teodolinda diventa più semplice comunicare lampioni rotti o che restano accesi anche durante il giorno.

È possibile utilizzando l'app Enel X YoUrban. Come si legge sul link del comune di Monza "dopo aver scaricato l’applicazione da Google Play o da App Store, è necessario registrarsi sul portale di Enel X e creare il proprio account. Grazie alla geolocalizzazione, si visualizzerà la mappa dettagliata dell’area in cui ci si trova con tutti i punti luce presenti, segnalati con apposito pin per procedere con la segnalazione. In alternativa, si può telefonare al call center della società SO.LE del Gruppo ENEL, indicando la via e il numero civico di dove si trova il palo non funzionante e possibilmente, anche il numero dell’impianto (inciso in rosso su fondo bianco, sulla targhetta, posta sul palo a circa 3 metri d'altezza per evitare che sia danneggiata) Se l'impianto è sul muro di fabbricati, indicare la via e il numero civico più vicino".

Il problema delle scomode modalità di segnalazione dei lampioni rotti era giunto anche alla redazione di MonzaToday che aveva raccolto la denuncia di nonna Pierina che non riusciva a contattare l'ente per segnalare il guasto. Poi nelle scorse settimane il caso era finito anche sui banchi del consiglio comunale per voce del consigliere di opposizione Stefano Galli (Fratelli d'Italia).

Il problema adesso è stato risolto e nel frattempo il comune di Monza ha avviato anche centinaia di interventi per la sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica fuori uso.