Salva due gattini abbandonati e dopo 10 anni si ammala di Alzheimer: un appello per i suoi mici

Quando erano ancora piccolini sono stati salvati da una dolcissima signora di Brugherio. Una pensionata che, in questi anni, li ha riempiti di amore e di attenzioni. Ma adesso la loro proprietaria si è ammalata di Alzheimer e per Smigol e Fagiolo si prospetta l’apertura delle porte del gattile. Una storia per ora senza un lieto fine quella che arriva dal rifugio dell’Enpa di Monza dove i due gattini rischiano di finire. Le condizioni di salute della loro proprietaria sono peggiorate e per la donna si sono aperte le porte di una Rsa, mentre per quelle dei suoi gatti si cerca al più presto una nuova sistemazione.

Smigol

La donna era molto legata a quei gatti che aveva accolto nella casa quando erano poco più di due cuccioli: Smigol (12 anni, dal morbido pelo bianco e nero) era stata abbandonata in un campo, mentre Fagiolo (10 anni, dallo splendido mantello rosso tigrato) fu trovato denutrito in una scatola, quasi senza vita, a pochi giorni dalla nascita. Smigol e Fagiolo non meritano di finire in gattile; per questo motivo l’Ente nazionale protezione animali Monza cerca urgentemente una nuova casa per i due amici, tranquilli e affettuosi, per ridare loro la serenità perduta. Sono molto legati e vorremmo trovare per loro una sistemazione senza doverli dividere. Per info e per conoscerli, scrivete ad adozioni.gatti@enpamonza.it