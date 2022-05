"Berlusconi fai il miracolo: dopo il Monza in A mandaci 100 poliziotti"

"Con l'arrivo del Monza in serie A serve un miracolo: l'arrivo di almeno 100 poliziotti a Monza per coprire i bisogni della questura, della polizia ferroviaria in servizio alla stazione di Monza, e della polstrada di Arcore e di Monza. Visto che Silvio Berlusconi ha fatto il miracolo di portare il Monza nella massima seria, a lui ci appelliamo per riuscire ad avere rinforzi adeguati per la polizia di Stato nel capoluogo brianzolo. Silvio, abbiamo bisogno almeno di 100 colleghi". A parlare sono Pasquale Griesi e Francesco Savasta, rispettivamente segretario regionale e provinciale della Fsp.

Già settimana scorsa Griesi, dopo un incontro ufficiale con il questore Marco Odorisio, aveva sollevato la necessità di avere almeno 50 uomini in più per la questura di Monza. E nei giorni scorsi, dopo il confronto con i colleghi della polstrada e della polfer, e soprattutto l'arrivo del Monza in serie A rincarica la richiesta. Perchè, da agosto, con l'avvio del campionato di serie A ogni due settimane Monza sarà al centro di un importante evento sportivo da gestire anche dal punto di vista dell'ordine pubblico.

"Dobbiamo iniziare a capire che Monza non è più un comune con un semplice commissariato - spiega Griesi -. Monza è la terza città della Lombardia, con una questura giovane, con un ampio territorio, con grandi eventi da gestire. Non più, solo, il Gran Premio di settembre, ma adesso anche una squadra di calcio che gioca in serie A. Arriveranno non più le tifoserie di 1.000 supporter, ma tifoserie organizzate di 20mila tifosi. Il lavoro della polizia di Stato a Monza con la squadra in serie A è quintuplicato".

Nel frattempo rimangono i problemi di sempre: servono più uomini. "Una cinquantina in questura a Monza - prosegue Griesi -. Settimana scorsa come segreteria nazionale della Fsp abbiamo inviato una lettera ufficiale al ministero dell'Interno chiedendo di incrementare il personale in servizio nella questura del capoluogo brianzolo. Secondo noi almeno con 50 uomini". Ma altrettanti, come conferma Savasta, servono anche alla polstrada e alla polfer.

"Soprattutto adesso che il Monza è in serie A e verranno costantemente organizzati servizi aggiuntivi - spiega Griesi -. La staffetta e le scorte ai pullman delle due squadre, bisognerà scortare i tifosi fuori dalla stadio e anche quelli che arrivano in stazione e soprattutto, come è ad oggi organizzato l'U-Power Stadium, sarà massima l'attenzione per scongiurare eventuali contatti tra le tifoserie avversarie".