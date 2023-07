Alla ricerca disperata di Bobby, il cane sordo e cieco che sta vagando in Brianza

“Aiutatemi a ritrovare Bobby, un bellissimo meticcio di 3 anni cieco e sordo, che pesa circa 40 kg che da giorni è fuggito da casa ed è stato visto vagare anche tra le campagne della Brianza”. A lanciare l’appello è Sara, la proprietaria di Bobby che, pur essendo nato con serie disabilità sensoriali ha comunque vissuto una vita normalissima e tranquilla insieme alla sua famiglia che fin da subito lo ha accolto e amato. Fino a quando, pochi giorni fa, si è allontanato dalla sua casa di Inzago senza più far ritorno, facendo cadere i proprietari nel più profondo sconforto.

Gli ultimi avvistamenti risalgono a martedì 25 luglio: intorno alle 18.30 è stato avvistato alla rotonda dell'U2 di Trezzo sull’Adda che correva verso i campi, in direzione autostrada. “Se passate nelle zone di Roncello, Ornago, Trezzo per favore occhi aperti – prosegue Sara -. Contattatemi subito così da arrivare sul posto o nel frattempo, mentre siete al telefono, cercate di avvicinarlo magari con il cibo, oppure cercate di seguirlo a distanza in modo comunque da tenerlo lontano da eventuali pericoli. Bobby si sente al sicuro sui prati. Sicuramente sarà smarrito e spaventato e la sua disabilità, naturalmente, non aiuta. Avvisatemi anche se, purtroppo, lo doveste trovare ormai privo di vita”. Per segnalazioni telefonare ai numeri 3462426435 oppure 3498780159