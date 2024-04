Arriva in Brianza l'appello dei genitori di Sara: "Aiutateci a realizzare i suoi ultimi sogni"

“Aiutateci ad esaudire gli ultimi desideri di Sara”. Questo l’appello che nei giorni scorsi hanno lanciato Mattia e Maria Cantagalli, i genitori di Sara, una bambina di 5 anni alla quale è stato diagnosticato un neuroblastoma al quarto stadio. La piccola è in cura al Sant’Orsola di Bologna e i medici, purtroppo, come riferisce Today.it hanno annunciato ai genitori che il cancro è resistente alle terapie e l’accanimento servirebbe solo a far soffrire di più la loro bambina.

I genitori hanno perciò deciso di lanciare un appello, affinché in questa ultima fase della sua giovanissima vita Sara possa realizzare quei sogni che da tempo cullava: andare a sciare, coltivare fiori in un vivaio, visitare lo zoo di Roma e l'acquario di Genova, andare a Gardaland e a Disneyland, fare una vacanza al mare, fare una festa con gonfiabili e amici con cui giocare, fare la modella per un giorno indossando tanti vestiti e, naturalmente, essere una principessa in un castello.

Chiunque abbia la possibilità economica o materiale di poter realizzare i desideri di Sara può scrivere all'indirizzo mail Ilbabbonataledeibambini@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico e scrivendo a quale desiderio si desidera contribuire. Poi si verrà contattati dal volontario dell’associazione Il Babbo Natale dei Bambini che segue Sara per capire se si potrà realizzare la cosa e in che maniera, sempre considerando e permettendo le condizioni di salute della piccolina.