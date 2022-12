"Se domani servisse a te?" l'appello (alla donazione) del politico monzese

Alla vigilia delle feste l'appello è quello di compiere un gesto di generosità. Niente doni o offerte in denaro, ma la scelta di diventare donatori Avis e di donare il proprio sangue.

Questo l'invito che il concorezzese Massimiliano Capitanio - commissario Agcom ed ex deputato della Lega - ha lanciato attraverso i social. Sul suo profilo Facebook la foto all'ospedale di Vimercate dove Capitanio nella mattinata di venerdì 23 dicembre ha effettuato la consueta donazione. "Meno di un'ora (che fa molto bene anche a me) per donare il sangue che serve per salvare vite in caso di incidenti, trapianti, talassemia e tanto altro - scrive Capitanio, storico volontario Avis -. Purtroppo i donatori crescono tra gli over 50, ma calano tra giovani e quarantenni. E se domani il sangue servisse a te?".

Un appello alla donazione che si legge anche sul sito dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue. “Donare è un gesto di solidarietà incondizionata che può salvare molte vite. Il bisogno di sangue ed ecomocomponenti non si ferma mai e per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente".

Per diventare donatori bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni (è possibile continuare a donare fino al compimento del 65esimo anno d’età e fino al 70esimo anno previa valutazione del proprio stato di salute); avere un peso non inferiore ai 50 kg; godere di buona salute. Chi desidera diventare donatore di sangue può prendere contatto con la sede Avis più vicina. Prima di donare il sangue, il donatore (o aspirante tale) dovrà compilare un questionario finalizzato a conoscere il suo stato di salute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il successivo colloquio e la visita con un medico aiuteranno ad approfondire le risposte alle domande contenute nel questionario.