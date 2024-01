Anche il canile di Monza sposa l'appello per Aron, il cane legato e dato alle fiamme

E’ stato legato con una catena ad un palo e dato alle fiamme dal suo proprietario. Che avrebbe poi affermato che il cane era posseduto.

C'è anche Enpa Monza e Brianza a fianco di coloro che in questi giorni stanno chiedendo giustizia per Aron, il cane morto a Palermo dopo che il suo proprietario martedì scorso gli aveva dato fuoco in piazza. Sulla sua pagina Facebook, Enpa ha infatti ripreso l'appello dei colleghi dell'ente nazionale nel quale si chiede il riconoscimento della pericolosità sociale del prorietario di Aron.

La storia dell'animale, attaccato ad un palo e arso vivo, ha fatto rapidamente il giro d'Italia e diverse associazioni si sono mobilitate. Era arrivato nella clinica in condizioni molto gravi e non c'erano molte possibilità che potesse salvarsi a dispetto di tutti gli sforzi. Una storia che ricorda quella di Leone, il gatto scuoiato vivo in provincia di Salerno prima di Natale e che anche lui non è sopravvissuto alle terribili ferite. L'uomo che è stato denunciato, come aveva raccontato PalermoToday, ha rischiato il linciaggio e sono dovuti intervenire poliziotti e carabinieri: avrebbe tentato altre volte di fare del male ad altri cani. I proprietari del casolare in cui aveva trovato rifugio ieri hanno deciso di murarne l'ingresso.

Di qui, anche fra i volontari del canile di via San Damiano si è levata la voce contro quest'ennesima atrocità: "Leone, il piccolo micio scuoiato vivo...Aron, il cane legato e dato alle fiamme...sono solo le ultime vittime innocenti che si sono trovate indifese davanti alla folle crudeltà 'umana' - spiegano nel post -. Condividiamo con il pensiero di Enpa Nazionale, chiediamo pene severe ed esemplari affinché atrocità simili non accadano più. Rabbia e dolore non devono farci sentire sconfitti ma devono darci la forza per continuare a lottare sempre di più, anche col cuore spezzato".

Un appello, quello di Enpa, che si rifà appunto a quanto va richiedendo la sezione nazionale dell'ente per la protezione degli animali: "E’ chiaro - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale protezione animali - che in questa terribile storia di atrocità e degrado riemerge più urgente che mai la necessità di riconoscere la pericolosità sociale per chi compie questi reati contro gli animali. Lo chiediamo insieme a Link Italia da anni e non c’è più tempo da perdere".

L’Ente nazionale protezione animali ha attivato immediatamente il suo ufficio legale attraverso l’avvocato Claudia Ricci, per presentare denuncia contro l’uomo. "La stretta correlazione - continua Carla Rocchi - esistente tra maltrattamento o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e criminale, definita 'Link', è stata ampiamente dimostrata dalla letteratura nazionale e internazionale. Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono scientificamente ritenuti specifici indicatori di pericolosità sociale, ossia fenomeni predittivi di contemporanee o successive altre condotte devianti, antisociali o criminali. Per questo chiediamo pene severe e che venga anche riconosciuta la pericolosità sociale di questi soggetti".