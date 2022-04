"Caro Governo, ecco che cosa serve per riqualificare Parco e Villa"

"Parco e Villa Reale da soli non possono automantenersi: serve un finanziamento stabile e certo per tutto il complesso monumentale". A chiederlo Il Comitato per il Parco Antonio Cederna e il Comitato la Villa Reale anche mia, rivolgendosi al ministro della Cultura Dario Franceschini e a quello del Turismo Massimo Garavaglia. "Malgrado rientri tra i beni culturali nazionali vincolati da specifiche normative di tutela - spiegano le due associazioni nella lettera inviata ai ministri - decenni di degrado e di usi impropri hanno impedito al monumento di godere del ruolo e del rilievo che gli spetterebbe fra i beni patrimonio dell’umanità tutelati dall’Unesco".

I tentativi per far rinascere la Villa

Un vero e proprio patrimonio quello monzese che si estende su 740 ettari, con un complesso monumentale e paesaggistico di rara bellezza (non solo in Italia). In questi anni si sono messi in campo diverse strade per cercare di far rinascere la Villa e il suo Parco, cercando di attirare turisti dall'Italia e dall'estero. Ma ci si è dovuti scontrare con la mancanza di fondi. In sintesi senza risorse economiche certe è difficile far decollare la Villa e il suo Parco.

"Finanziamenti una tantum non bastano"

"I finanziamenti una tantum, per quanto importanti, non sono stati sufficienti e in ogni caso non sono funzionali a compensare il bisogno di entrate certe e adeguate alle necessità impellenti e quotidiane di un monumento che vanta un patrimonio architettonico ricco di tre Ville neoclassiche, una ventina di cascine, mulini, manufatti storici di vario genere, è attraversato da un fiume e da diversi corsi d’acqua, abbellito da uno dei primi esempi di giardino all’inglese, da oltre 110.000 alberi d’alto fusto molti dei quali secolari e da siepi e prati stabili che alimentano una ricca fauna di piccoli animali, uccelli e insetti", precisano il Comitato per il Parco e il Comitato la Villa Reale anche mia.

"No alle concessioni ai privati"

I due Comitati bocciano anche la politica delle concessioni. "La scelta di rivolgersi alle concessioni, specie a quelle dei grandi impianti come Autodromo e Golf, per sostenere il bilancio e provvedere alle spese di manutenzione di un bene culturale tanto esteso e articolato, non si è rivelata proficua come dimostrano i numerosi contenziosi che l’ente gestore del complesso monumentale ha dovuto sostenere negli anni per far applicare ai concessionari le clausole contrattuali. A ciò si aggiunga che l’affidamento prevalente alle concessioni non si è rivelato utile nemmeno in termini di certezza gestionale perché presenta elevati profili di rischio d’impresa, come dimostra il bilancio fallimentare dell’autodromo, e favorisce condizioni di privilegio inaccettabili in base agli orientamenti del Testo Unico dei Beni Culturali, come evidenzia l’alienazione dei circa 100 ettari di Parco pubblico in cui è ospitato l’impianto golfistico alla fruizione esclusiva degli iscritti alla società Golf Club Milano".

"Ecco che cosa serve per mandare avanti la Villa"

Per mandare avanti la grande macchina del Parco e della Villa servono tanti soldi, e soprattutto finanziamenti continui e certi. "Per togliere il monumento dal ricatto e dal pericolo di non avere nemmeno la garanzia dei fondi necessari per la manutenzione ordinaria, occorre che lo Stato intervenga con un finanziamento stabile, almeno comparabile a quello recentemente concesso all’Aci per sostenere l’autodromo di Monza (77 milioni di euro ai quali potrebbero aggiungersene altri 20 milioni)". Solo con investimenti governativi di questa portata secondo i due comitati sarà possibile rilanciare il Parco e la Villa, non solo in occasione del Gran Premio o di altri grandi eventi, ma tutti i giorni dell'anno. I due Comitati chiedono un in contro con i ministri Garavaglia e Franceschini per presentare il loro progetto di rilancio del grande tesoro, non solo brianzolo.