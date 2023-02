Gnogno il vecchietto rimasto 'orfano' che cerca famiglia

Gnogno ha 12 anni ed è rimasto improvvisamente orfano. Dopo una seconda vita di rinascita e di amore in Brianza - dove è stato adottato dopo un periodo in un canile in Spagna - adesso per lui si sono nuovamente aperte le porte dei box. Due settimane fa, infatti, il suo proprietario è morto e purtroppo non sono stati trovati amici e parenti che potessero prendersi cura di Gngno.

Così che per il simpatico cagnolino con i primi segni di pelo bianco si sono aperte le porte del canile di Monza. Gnogno è un cane di taglia piccola, probabilmente un incrocio chihuahua, tutto nero con il musetto incanutito, bello rotondetto e con due enormi orecchie. I primi giorni in canile li ha passati immobile in un angolo del box, ringhiottando a chiunque entrasse, forse in attesa di veder spuntare da un momento all'altro una faccia a lui conosciuta e di poter tornare a quella che era sempre stata la sua vita. Ma purtroppo non è stato così e i volontari dell'Enpa di Monza lanciano un appello per trovare al cagnolino una terza vita.

Dopo i primi giorni di disorientamento adesso Gnogno sta facendo progressi con passeggiate e continue richieste di coccole e di grattini sulla zampa. "Ci teniamo a precisare che ha un caratterino bello tosto - precisano dall'Enpa di Monza - è piuttosto diffidente con le persone, soprattutto con quelle sconosciute, da cui non gradisce essere toccato. Chi vorrà adottarlo dovrà conquistarsi la sua fiducia un passo alla volta dando la disponibilità a qualche incontro pre-affido in canile. Per questo motivo verranno prese in considerazione solo richieste di persone che abitano in zone non troppo lontane dal canile di Monza". Da Enpa riferiscono che la famiglia ideale per Gnogno è senza bambini. Ideali invece giovani o adulti con pazienza e magari già un po' di esperienza di cani, che ne comprendano bene la comunicazione. Nonostante i suoi 12 anni Gnogno è un cagnolino ancora attivo e merita di essere coinvolto nelle attività giornaliere della famiglia. Se pensate di essere adatti a lui inviare un’email a canile@enpamonza.it o chiamare in canile tutti i pomeriggi della settimana da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30 allo 039.835623.