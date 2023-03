"Dopo quello che è successo a Torino abbiamo ancora più paura: sgomberate il centro sociale"

Ennesimo fine settimana di eventi al centro sociale di Monza, e puntualmente i residenti chiedono l'intervento delle istituzioni. La situazione in via Timavo sta diventando sempre più tesa e dopo quanto accaduto sabato durante il corteo degli anarchici a Torino, i residenti sono spaventati. In via Timavo “convivono” da un lato i militanti del centro sociale Foa Boccaccio che dall'estate 2021 occupano abusivamente l'ex deposito dell'Atm; dall'altro i residenti della zona che non ne possono più del caos che si crea ogni volta che i militanti organizzano un evento che richiama tante persone, non solo da Monza.

Così è stato anche nell’ultimo fine settimana. Puntuali le telefonate al centralino del 112. “Da ormai quasi due anni siamo nelle mani del centro sociale Foa Boccaccio – scrive un residente alla redazione di MonzaToday -. Sino ad ora sono risultate vane le varie comunicazioni effettuate a tutti gli organi competenti avvenute tramite telefonate al 112 e invio di molteplici mail e PEC a tutti gli organi cittadini, regionali e statali. Abbiamo scritto persino alla presidenza del consiglio”.

I problemi sono, soprattutto, nel fine settimana. “Ogni weekend dobbiamo subire musica a tutto volume anche in piena notte, sporcizia, urla, schiamazzi, gente poco raccomandabile che bivacca nella zona”. I residenti temono inoltre che possano svolgersi attività illecite.

“Che le istituzioni intervengano – prosegue -. Sinceramente dopo aver visto quello che hanno fatto a Milano e Torino durante la manifestazione anarchica (il centro sociale Foa Boccaccio ha pubblicato la locandina di partecipazione sui loro social) siamo estremamente preoccupati. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Le attività organizzate aumentano, la frequentazione anche con l’arrivo di ragazzi molto giovani, probabilmente anche minorenni. Come residenti chiediamo sempre la stessa cosa: riportate la legalità e sgomberate il centro sociale”.