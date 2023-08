L'Armadio dei poveri dal 15 settembre resta senza sede: "Le persone ci chiedono aiuto ogni giorno"

Roberta Campani è disperata. La presidente dell’Armadio dei poveri nei giorni scorsi ha ricevuto la notizia che dal 15 settembre dovrà lasciare anche quel box in via Vasari che un benefattore monzese le aveva messo a disposizione (a tempo determinato) per far fronte all’emergenza post nubifragio che aveva reso inagibile il magazzino (sito nello Spazio37 di via Borgazzi).

“Ringrazio il nostro benefattore che per questo mese ci ha dato una mano, ma adesso mi ritrovo punto e a capo - racconta a MonzaToday la presidente dell’associazione che da anni fornisce un aiuto ai senzatetto e alle famiglie in difficoltà -. Entro la prima metà di settembre avremo un incontro con l’assessore al Welfare Egidio Riva”. L’assessore, come aveva riferito settimana scorsa a MonzaToday, incontrerà a breve tutte le associazioni che hanno sede all’interno dello spazio di via Borgazzi e che, a causa dei danni del nubifragio, hanno dovuto lasciare l’area. Riva aveva assicurato massimo impegno e attenzione per trovare una soluzione il prima possibile.

Nel frattempo Campani lancia un appello. “Siamo in emergenza - continua -. Da una parte ci sono le continue richieste di persone e famiglie in difficoltà che da tempo seguiamo e aiutiamo. Tra le quali anche tante famiglie ucraine o di italiani che ospitano ucraini che dal marzo 2022, quando è scoppiata la guerra, con la conseguente fuga di centinaia di persone anche in Brianza, vengono aiutate da noi con abiti e scarpe. Poi ci sono le famiglie italiane in difficoltà e i senzatetto che non si affidano a Spazio37 e che noi seguiamo da anni. Il mio telefono continua a squillare: gente che chiede aiuto, persone che hanno donazioni da consegnarmi e io non so che cosa fare. Mi auguro di trovare presto una sistemazione: un appello ai privati, nella speranza che qualcuno ci metta a disposizione uno spazio per continuare ad aiutare”.

Nel frattempo a Spazio37 è stata riattivata la possibilità da parte dei benefattori di consegnare gli abiti destinati agli ospiti del dormitorio. “Sono felice che questo servizio sia stato riattivato - conclude Campani -. Mi spiace, però, averlo appreso solo dai social vista comunque la disponibilità e la collaborazione che la nostra associazione ha sempre avuto con la struttura per le donazioni anche di vestiti, coperte e prodotti per l’igiene”.