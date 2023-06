Una famiglia per Tito il cagnolino che a 10 anni è stato abbandonato

All’età di 10 anni ha vissuto la drammatica esperienza dell’abbandono. Un visino dolce, due occhioni carichi di tenerezza, ma anche tanta ansia quella accumulata da Tito, un pinscher di 10 anni, una vita trascorsa in Brianza insieme alla sua famiglia e poi la decisione di cederlo.

Una scelta che, naturalmente, ha avuto serie ripercussioni sul cagnolino che dopo un'esistenza ricoperto di attenzione si è trovato dall'oggi al domani solo. Naturale la sua reazione che lo porta ad essere spesso stressato. Ma la donnna che si è presa a cuore la vicenda di Tito e che ha contattato la redazione di MonzaToday per lanciare l'appello non ha perso la speranza: quella di trovare per il piccolo Tito una famiglia speciale, una famiglia che torni a fargli amare gli uomini, e sentire soprattutto l’affetto che aveva conosciuto fino a poco tempo fa. Una vita di coccole, attenzioni, passeggiate e giochi nell'area cani, così come faceva con la sua vecchia famiglia. Poi, però, la sua vita è cambiata e oggi Tito si ritrova dietro le sbarre di un canile alle porte della Brianza.

“Una situazione non certo ottimale per un cane di 10 anni che, per tutta la vita, ha conosciuto l’amore di una famiglia - raccontra la nostra lettrice che ha preso a cuore la vicenda di Tito -. All’improvviso si è ritrovato catapultato altrove, senza più il suo punto di riferimento, la sua famiglia, le loro voci e i loro odori”. Chi vuole dare una seconda occasione di vita al piccolo Tito può inviare un’email a peramoreanimale@yahoo.com