Il farmaco è stato approvato: dopo mesi di battaglie Alessia può curarsi

“Mia figlia può finalmente curarsi. Skyclarys, il farmaco per la cura dell’atassia di Friedrecih, è stato approvato”. È al settino cielo Katia Aracri, la mamma di Alessia Corvaia, la ragazza di 22 anni di Nova Milanese che da mesi lotta per l’approvazione e la rimborsabilità del farmaco che, utilizzato in molti Paesi per la cura della malattia di sua figlia, sta dando risultati molto confortanti.

Nei giorni scorsi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a sancire la fine di questo lungo percorso fatto di battaglie, lotte, speranze e delusioni che ormai dalla fine del 2023 hanno fatto vivere sulle montagne russe Alessia, i suoi familiari e i parenti di centinaia di malati in tutta Italia. All’inizio del 2024 il farmaco, già in uso negli Stati Uniti, era stato approvato anche dall’Ema (Agenzia europea per il farmaco), per poi arrivare anche sui banchi dell’Agenzia italiana per il farmaco dove, però, l’iter di approvazione è stato molto più lento. In questi mesi Katia ha lanciato diversi appelli anche alla premier Giorgia Meloni, e della sua vicenda si era occupato anche il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta. Adesso, alla vigilia delle vacanze, arriva la notizia: anche Alessia ( e centinaia di altri pazienti malattia di Atassia di Friedreich) potranno assumere quel medicinale.

“Quando ho letto la notizia sulla Gazzetta Ufficiale ero al settimo cielo - ha raccontato Katia Aracri a MonzaToday -. Mi avevano avvisato alcune mamme che con me hanno lottato per far approvare il farmaco”. E il pensiero va alla fine del 2023 quando la figlia Alessia, che ha scoperto la malattia quando aveva 15 anni, ha deciso di scrivere una lettera alla premier Giorgia Meloni. “Alessia non chiedeva l’impossibile: chiedeva solo di poter assumere quel farmaco e di tornare a vivere una vita come le sue coetanee – aggiunge commossa Katia -. Alessia è stanca di sopravvivere a una vita che già le ha tolto molto. Giorgia Meloni ci ha contattato e oggi la sua promessa è stata mantenuta e vorremmo incontrarla. Noi siamo molto felici e soprattutto speriamo nella velocizzazione della distribuzione presso gli enti ospedalieri. Lo sappiamo che Alessia non guarirà dall’atassia di Friedreich, ma questa cura certamente migliorerà le sue condizioni di vita che, purtroppo, in questi ultimi mesi sono peggiorate”.

L'atassia di Friedreich è una patologia che colpisce il sistema nervoso e alcuni organi.“Fino a 15 anni Alessia stava benissimo, era una ragazzina come tante altre - aveva raccontato la mamma a MonzaToday -. Poi la diagnosi, la progressione della patologia e da 2 anni Alessia è sulla sedia a rotelle. Abbiamo lottato per l'approvazione di quel farmaco perché sappiamo che, malgrado la malattia non possa essere curata chi lo ha assunto ha avuto importanti miglioramenti. Sono in contatto con alcuni ragazzi americani che hanno la malattia di Alessia e assumono quel farmaco. I risultati ci sono. Una ragazza ha iniziato a prenderlo a luglio 2023: non aveva più forza nelle mani, era costretta persino a farsi imboccare. Adesso riesce a mangiare da sola”.