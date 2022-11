A Monza al via l'agenda elettronica (anche) per i cittadini

Si chiama 'C'è posto' la app del comune di Monza che da oggi, 2 novembre, permette agli utenti di prenotare gli appuntamenti agli uffici demografici del della città.

Grazie all’agenda “C’è Posto” i cittadini possono prendere l’appuntamento desiderato scaricando l’app sui propri dispositivi mobili. Sono necessari solo nome, cognome, indirizzo email e codice fiscale per accedere direttamente all’agenda online e fissare l’appuntamento per il servizio desiderato. Al momento sono disponibili i seguenti documenti: carta d’identità elettronica, certificati anagrafici (ordinari e storici), autenticazione di firma o copia, certificato di idoneita' abitativa (presentazione istanza/ritiro), rilascio pin della crs o cns (tessera sanitaria), servizio rao pubblico - riconoscimento per spid, richiesta duplicato per completamento o smarrimento vecchia tessera elettorale

E’ possibile accedere al nuovo servizio anche da un PC collegandosi al link online https://app.ceposto.it/app/ web/index.php?r=site/prof&id= 822&home.

Il sistema invierà automaticamente una email di conferma della prenotazione selezionata. La stessa, che riporta il codice di prenotazione, sarà da esibire il giorno dell’appuntamento fissato mostrandola al personale addetto all’accoglienza presso l’ingresso dell’Ufficio interessato (Anagrafe e Sportello al Cittadino ingresso Punto Comune 1 – c/o P.zza Carducci). Per chi von volesse avvalersi dell’agenda elettronica resta valida, in ogni caso, la possibilità di telefonare agli operatori degli uffici per fissare un appuntamento /039/2372267 - 2158 – 4363) o ai centri civici di quartiere per richiedere la CIE – carta di identità elettronica.

In un secondo momento l’Agenda verrà implementata anche con i servizi dell’Ufficio di Stato Civile, Elettorale e Funerario. “Grazie all’agenda elettronica il Comune può gestire da remoto in modo più semplice e veloce appuntamenti e prenotazioni da parte di cittadini – spiega l’assessore Ambrogio Moccia - In questo modo puntiamo ad ottimizzare gli orari di apertura degli uffici e ad evitare code all'ingresso. I cittadini, invece, potranno prenotare i servizi dedicati in qualsiasi momento senza dover attendere la disponibilità degli operatori al telefono”.