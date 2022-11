In centro apre un nuovo store di arredi e decorazioni natalizie per la casa

Gli interni sono già allestiti, l'insegna è già stata posizionata. Dalle vetrine si vedono già le decorazioni e le idee regalo per Natale. Aprirà tra poco Coin Casa. Il grande negozio con oggettistica per la casa aprirà i battenti a Monza, in via Manzoni, a pochi passi dall'isola pedonale. Tanta la curiosità dei passanti che, in questi giorni, si fermano ad osservare le vetrine dove spicca la scritta che annuncia la prossima apertura.

Il nuovo store (Foto Giorgio Castoldi)

Nel negozio già in bella vista le idee per rallegrare e colorare la casa e la tavola per le feste. Tanta curiosità tra i passanti per l'arrivo di un altro noto brand in città.

Non è l'unica novità commerciale a Monza. Recentemente ha aperto i battenti in via Italia il grande negozio di oggetti elettronici che ha preso il posto della Feltrinelli. La chiusura della famosa libreria aveva scatenato una vera e propria battaglia (social) di cittadini indignati per la fine di un'epoca - non solo commerciale - ma anche di costume della città di Teodolinda.