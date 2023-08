Ritorna a Monza Flower Burger: panini "colorati" e vegani

Pane giallo fatto con la curcuma, viola quello preparato con la carota nera, o ancora rosa se si preferisce mangiare quello con l’estratto di ciliegia. Sono questi alcuni degli ingredienti dei panini “colorati” e vegan che presto si potranno gustare anche a Monza.

Sbarca in città Flower Burger la prima veganburgheria nata nel 2015 nel cuore di Milano, in continua espansione sia in Italia che all’estero. Un concept nato dall’idea di Matteo Toto, giovane imprenditore, che ha intrapreso un viaggio alla scoperta di gusti e sapori e alla ricerca del punto d’incontro perfetto tra l’hamburger e la cucina vegana.A Monza quello di Flower Burger è in realtà un ritorno. Il debutto nel 2016 con un locale in via padre Reginaldo Giuliani. Adesso un nuovo locale in centro.

I fan sono andati in delirio non appena la notizia della prossima apertura anche a Monza è apparsa sui social. Un post su Facebook per annunciare la prossima apertura anche nel capoluogo monzese, in via Antonio Gambacorti Passerini 7, è bastato a scatenare la curiosità dei brianzoli. Panini con burger vegetali di avena e fagioli, ceci, lenticchie. Ma non solo. Sono questi alcuni dei burger che si potranno mangiare anche a Monza. In molti hanno chiesto la data dell’apertura del locale che, però, non è stata ancora svelata.