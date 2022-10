Apre un ambulatorio per la cura di obesità e anoressia

Apre a Milano un poliambulatorio dedicato alla nutrizione. Si chiama Auxologico Città Studi Icans, e nasce dalla sinergia tra l'unversità Statale e l'istituto Auxologico. L'annuncio è stato dato lunedì 3 ottobre. L'obiettivo - come riferisce MilanoToday - è di proporre ai pazienti un approccio integrato e percorsi dietetici mirati con una équipe multidisciplinare che intervenga, si legge in una nota, "nella diagnosi e nel trattamento precoce di malattie croniche e invalidanti come obesità, diabete e patologie cardiovascolari".

La collaborazione con l'Auxologico permette il facile accesso a esami e cure di secondo livello. L'équipe multidisciplinare afferisce all'Uo di endocrinologia e malattie del metabolismo di Auxologico San Luca, diretta da Luca Persani, docente della Statale. Il poliambulatorio avrà anche un punto prelievi convenzionato col servizio sanitario regionale. "La firma di questo accordo consente di ampliare ulteriormente gli ambiti della collaborazione tra la nostra università e Auxologico", ha dichiarato il rettore della Statale Elio Franzini.

Il poliambulatorio aprirà in via Botticelli e unisce le competenze già acquisite da Icans, il centro specializzato della Statale, che da centro di ricerca nel 2004 si è trasformato aggiungendo l'attività clinica, con le strutture e i professionisti dell'Auxologico.