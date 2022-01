Tornano in piazza le arance della salute: ecco quando e dove trovarle

Appuntamento con la prevenzione e con il sostegno alla ricerca contro il cancro. Anche quest'anno tornano in piazza le "Arance della salute". L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione italiana lotta contro il cancro (Airc).

Come ogni annio dietro a un'offerta di 10 euro che verrà devoluta all'associazione, sarà possibile ritirare una reticella di arance rosse prodotte in Italia del peso di 2,5 kg. Ma non solo. Per fare un pieno di energia sarà possibile portare a casa anche vasetti di marmellata di arance (240 grammi), e di miele millefiori (500 grammi).

L'appuntamento è per il 29 gennaio. I volontari dell'Airc saranno presenti ad Arcore in largo Vela, a Concorezzo in piazza della Pace, a Monza in piazza Roma, a Biassono in piazza Italia, a Vimercate presso l'erboristeria Cento erbe, a Lissone in piazza Libertà, a Brugherio in via Kennedy (zona Mercato), a Carnate nella piazza del Comune, a Bellusco in piazza Fumagalli, a Bernareggio in via Prinetti, a Seregno in piazza Segni, a Varedo in piazza comunale della Pace,