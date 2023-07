Il luogo dove scoprire la storie (passate) dei monzesi e dei brianzoli

Al suo interno si possono ritrovare per esempio documenti come i passaporti per l’espatrio di inizio Novecento e le tessere d’iscrizione alla Croce Rossa. Oppure le pagelle scolastiche, gli attestati religiosi o i fogli di congedo. E ancora epistole private e pubbliche, cartoline, letterine di Natale, ammoni- menti, calendari e manifesti elettorali.

La storia, quella fatta dalla gente comune, e in particolare dai monzesi e dai brianzoli di un tempo, è tutta raccolta in un luogo che per tanti è ancora pressoché sconosciuto. Si tratta dell'archivio cartaceo del Memb, il Museo etnologico di Monza e Brianza, un gioiello che raccoglie quasi 2mila documenti di diversa natura e provenienza e che rappresenta un inestimabile patrimonio che racconta la storia di Monza e della Brianza. I più rilevanti si trovano nei Fondi Bucci e Sacconaghi, ma nell'archivio monzese numerose sono le carte che testimoniano e certificano gli eventi grandi e piccoli che hanno fatto la storia della Brianza e che ne sottolineano l'importanza come territorio nel processo di sviluppo dell'Italia negli ultimi due secoli. Un viaggio suggestivo e appassionante quello che si può sperimentare nell'archivio del Memb, e frutto di un lavoro certosino da parte delle volontarie che da anni si occupano di portare al pubblico i racconti e le storie della Brianza che altrimenti andrebbero perduti.

I documenti sono stati suddivisi per argomenti e c'è anche una speciale sezione che riporta le testimonianze di fatti avvenuti, sia eventi di rilevanza storica sia aneddoti di vita quotidiana nel territorio. Un vero e proprio antro (virtuale) dove soddisfare tante curiosità.

L’archivio storico del Memb è disponibile e accessibile attraverso una catalogazione ordinata e sistematica dei documenti, consultabili agevolmente per via informatica. Per informazioni e visite scrivere a museo@memb.it