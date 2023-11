I sapori (brianzoli) del vecchio rancio della truppa, ecco dove gustarli

La cassoeuola con la polenta, il cinghiale con ginepro, lo stinco e le immancabili caldarroste.

Sono i cibi che tempo fa caratterizzavano il rancio della truppa degli alpini, una vera delizia per gli amanti della cucina tradizionale brianzola che sarà possibile degustare domenica 12 novembre alla farmacia dello chalet degli alpini di Arcore.

L'evento, organizzato dal gruppo delle penne nere arcoresi, permetterà ai cultori di tornare a gustare i sapori di un tempo, contribuendo nel contempo a finanziare le attività dell'associazione. Il pranzo, fruibile in modalità d'asporto, consterà in piatti come appunto la cassoeuola e lo stinco con la polenta, il cinghiale con la polenta e, manco a dirlo, le mitiche caldarroste, e i potrà ritirare direttamente nella "farmacia" dello chalet.

Un'occasione imperdibile. Per il palato, ma pure per trascorrere qualche ora insieme agli eroi brianzoli della montagna.

Per informazioni e per prenotare il pranzo sono possibili più modalità:

tramite sms o wathsapp al numero 351 5101610

presentandosi sabato 4 novembre, tra le 14 e le 17, allo chalet di via della Maiella 50 ad Arcore

Sarà possibile prenotarsi fino al 9 novembre