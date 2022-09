Nuovi divieti, deroghe e Move-in: tutto quello che c'è da sapere su Area B

Rivoluzione mobilità. Da sabato 1 ottobre a Milano sono in vigore i nuovi divieti per Area B, la mega zona a traffico limitato che comprende praticamente tutto il territorio comunale. Sono al bando, in città, i benzina euro 2 e i diesel euro 4 ed euro 5.

Il divieto, si legge sul portale dedicato del comune, riguarda le seguenti categorie di veicoli:

trasporto persone: Euro 2 benzina e Euro 4 e 5 diesel, anche in presenza di Fap installato sul veicolo;

trasporto cose e autobus: Euro 4 diesel senza Fap oppure con Fap se le emissioni di particolato sono superiori a 0,01 g/KWh o con FAP installato dopo il 31/12/2018.

Foto - La mappa di Area B, in blu?

Area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. "L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento", si legge sul sito dedicato di palazzo Marino. A controllare i confini di Area B sono 186 varchi d’accesso, tutti telecamere che rilevano le targhe in entrata.

È lo stesso comune, però, ad aver previsto delle deroghe. Dal 1 ottobre, infatti, chi ha un'auto "fuori legge" può comunque entrare in Area B per un massimo di 50 volte in un anno. Per sfruttare il bonus non è necessario presentare nessuna richiesta, ma palazzo Marino ha consigliato a tutti gli automobilisti di registrarsi sul portale dedicato, così da poter tenere sotto controllo gli accessi. Dal secondo anno, quindi da ottobre 2023, gli ingressi gratuiti diventeranno invece 25 all'anno per i residenti a Milano e 5 per chi vive fuori città, ma si otterranno soltanto con la registrazione.

E non è l'unico modo per "aggirare" i divieti. L'amministrazione infatti concede l'accesso ad Area B anche a chi ha già acquistato un veicolo non inquinante. "Condizione per il rilascio della deroga è la sottoscrizione di un contratto di acquisto, leasing, noleggio a lungo termine per la sostituzione del veicolo soggetto al divieto", chiariscono dal comune.

Ma c'è anche un'altra strada, che prende il nome di "Move-in". Si tratta, in sostanza, di una scatola nera che viene posizionata nel veicolo e permette agli automobilisti di "aggirare" i nuovi divieti. "Aderendo a Move-In, i proprietari di questi veicoli eviteranno i blocchi orari e giornalieri. Saranno liberi di circolare in qualsiasi giornata e fascia oraria fino al raggiungimento di un tetto chilometrico annuo", spiegano dal comune. La scatola nera, black box, installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. Il servizio va attivato sul sito di regione Lombardia e bisogna specificare che si vuole attivare l'opzione per Area B. In base al tipo di veicolo sono quindi previsti dei limiti chilometrici da non superare per circolare all'interno di Area B, che è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. Per i benzina euro 2 ci sono a disposizione 600 km, mentre i diesel euro 4 ne hanno 1.800 di bonus e gli euro 5, 2mila.