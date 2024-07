Come far rinascere la piazza e il cuore di Monza: "Servono parcheggi, no a un centro blindato"

In merito ai lavori partiti qualche giorno fa per la riqualificazione di piazza Cambiaghi, quella espressa dal presidente dell'Unione Commercianti di Monza Domenica Riga, intervistato da MonzaToday, è una riflessione che non lascia spazio a dubbi. Se si parla di un possibile futuro dell'area, così che possa davvero ritenersi uno spazio davvero utile per la città, per il presidente infatti la ricetta è una sola: lasciare che i monzesi possano continuare a parcheggiare nell'area per "non blindare" il centro storico.

Al netto di quanto invece annunciato dall'amministrazione (che ha invece dichiarato di non aver ancora valutato se far tornare la piazza ad area di sosta di superficie). Così da permettere anche al commercio di continuare a sopravvivere e fare del centro storico un polo di attrattività che non sia "impossibile da raggiungere".

"Sul fatto che l'area andasse risistemata siamo tutti d'accordo - ha chiarito Riga - ma va fatta una premessa: la convenzione tra privati e pubblica amministrazione risalente agli anni '90 individuava piazza Cambiaghi come area mercatale, così come ancora avviene, mentre nei primi anni 2000 iniziarono i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Trento e Trieste che fecero scomparire ben 168 posti auto in superficie. L’allora sindaco Michele Faglia, per sopperire a questa perdita, chiese al proprietario di piazza Cambiaghi di poter usufruire di un’area in superficie per ospitare i posti auto mancati, almeno sino al termine dei lavori".

"Quest’ultima premessa è doverosa per significare che comunque, anche quando furono terminati i lavori, i posti auto che avrebbero dovuti essere a scadenza non sono mai stati tali. E questo perché le diverse amministrazioni, in accordo col privato, rendendosi conto della vitale importanza che hanno i parcheggi per la sopravvivenza del commercio e per i residenti del centro cittadino hanno continuato a prorogare sino ad oggi la presenza del parcheggio in superficie in piazza Cambiaghi. Dunque perché si vorrebbe scegliere di rendere ancora più difficoltoso l'arrivo in centro di chi arriva da fuori togliendo la possibilità di parcheggiare nell'area?".

No alla "blindatura del centro storico"

Per Riga, l'attrattività del centro storico va di pari passo con la vivacità del commercio. "Già il continuo affacciarsi dei centri commerciali è nocivo per la sopravvivenza dei negozi. Se poi si vuole 'blindare' il centro storico (prendendo esempio da altre città) ma senza prevedere un piano di potenziamento dei mezzi pubblici né la costruzione di parcheggi di prossimità allora anche la riqualificazione degli spazi non ha senso. Perché chi viene da fuori non riesce ad arrivarci. Anche la riqualificazione di piazza Cambiaghi, dunque, dovrebbe accompagnarsi ad altre iniziative che portino le persone a scegliere di venire in centro, e di arrivarci comodamente. Altrimenti come si può pensare di renderlo più attrattivo?".

La posizione di Confcommercio è dunque quella di fare il possibile per non perdere neanche un posto auto. "Il parcheggio in superficie di area Cambiaghi è linfa vitale per la sopravvivenza delle attività commerciali che si affacciano nell’area dei Mulini come anche l’asse Vittorio Emanuele, oltre che a beneficio dei residenti - ha concluso Riga - Confcommercio è contraria a qualsiasi sottrazione di parcheggi sino a che non si sia in grado di garantire nuovi parcheggi in strutture di prossimità al centro, a nord in viale Petrarca, a nord - ovest nell' area di via Pelletier, e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Riteniamo che far diventare il centro di Monza alla pari di un bel salotto che però non può essere utilizzato è un grosso spreco sia di risorse che di economia delle imprese. Bisogna usare buon senso, meno ideologia e trovare soluzioni condivise".