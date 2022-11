A Monza arriva una nuova area cani

Buone notizie per i monzesi che vivono a Sant'Alessandro e hanno un cane: l'amministrazione comunale di Monza sta lavorando per la realizzazione anche nel rione di un'area di sgambamento. Sorgerà all'interno della grande area verde di via Sant'Alessandro.

L'annuncio durante il consiglio comunale di ieri, lunedì 28 novembre, quando è stata approvata la mozione presentata alcune settimane fa dal consigliere Paolo Piffer (Civicamente). Piffer sollecitava la realizzazione nel rione di Sant’Alessandro di un'area dedicata agli amici a quattro zampe. Una richiesta che Piffer aveva raccolto direttamente da un gruppo di residenti che lamentavano la mancanza di un'area cani e la necessità di raggiungere quella più vicina che si trova a San Rocco. Un disagio soprattutto per le persone più anziane.

Adesso il progetto dovrà passare in giunta, per l'approvazione della destinazione d'uso: una parte della grande area verde di via Sant’Alessandro verrà così destinata agli amici a 4 zampe che vivono nel rione. "Sono molto soddisfatto - commenta Paolo Piffer che in merito a questa richiesta aveva presentato anche un'interrogazione -. Nel quartiere c'era un grande bisogno di un'area dedicata allo sgambamento dei cani. Avevo ricevuto numerose richieste dai proprietari che vivono in quella parte di Monza. Da qui la decisione di portare la loro voce direttamente in consiglio comunale".