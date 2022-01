Gelsia, on line la nuova area riservata per i clienti

L’area clienti Gelsia si rinnova, scegliendo una user experience facile e intuitiva e un approccio responsive, per renderla maggiormente fruibile da tutti i dispositivi mobili. Lo sportello online offre una panoramica completa sui dati relativi alle forniture di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento e consente di effettuare direttamente le principali operazioni contrattuali. Verificare le informazioni del profilo, visualizzare e pagare le fatture, comunicare l’autolettura e i dati catastali, richiedere la modifica di potenza e la bolletta digitale sono tutte funzionalità che possono essere gestite in autonomia con pochi click, comodamente dal divano di casa, in ogni momento della giornata.

E’ anche presente una sezione dedicata al programma fedeltà Sweet Home Gelsia, rivolto a tutti i clienti domestici con un contratto di fornitura luce o gas attivo sul libero mercato. La registrazione allo sportello online è semplice e gratuita. Per scoprire la nuova area riservata, è possibile accedere al sito gelsia.it e cliccare sulla sezione Area Clienti in alto a destra, inserendo i dati anagrafici e tecnici reperibili sulla bolletta per registrarsi o effettuando il login se già registrati. E’ inoltre di nuovo operativa la possibilità di effettuare l’operazione di switch/cambio fornitore per le offerte a libero mercato dedicate alla casa e, a partire da oggi, anche alle partite iva. Attraverso un percorso guidato a step, l’utente può sottoscrivere direttamente un contratto attraverso firma con OTP (one time password) e ricevere in pochi minuti al proprio indirizzo mail tutto il plico contrattuale firmato digitalmente.

Per scoprire tutte le nostre offerte: https://www.gelsia.it/offerte/. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni, contattare il numero verde 800.478.538, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00 o scrivere all’indirizzo customercare@gelsia.it.