Il comune brianzolo dove l'area pedonale cambia per l'estate

Arriva l’estate, le serate diventano sempre più calde e afose e molti per far fronte al grande caldo scelgono di trascorrere le ore serali fuori casa alla ricerca di refrigerio, magari consumando un gelato e chiacchierando con amici e conoscenti.

Di qui la decisione dell'amministrazione comunale di Brugherio che con un'apposita ordinanza ha di fatto facilitato la possibilità per i cittadini di stare più all'aperto. Si parla di piazza Roma, spazio di ritrovo e aggregazione della città, nella quale per tutta l'estate vigerà l'allungamento degli orari dell'area pedonale.

Cosa cambia

Proprio per venire incontro alle necessità dei cittadini e degli esercizi commerciali pubblici che in estate estendono il loro orario di apertura, nei giorni scorsi è stato deliberata una modifica agli orari di attivazione dell'Area pedonale urbana (Apu) di piazza Roma e via San Bartolomeo. Per questo, a partire dal prossimo 29 luglio e fino al 30 settembre 2024, l’attivazione dell’Apu verrà estesa anche dalle 20 alle 24 dei giorni feriali diversi dal sabato.

Questo ulteriore ampliamento degli orari si aggiunge alle chiusure da tempo attive, ossia dalle 13 alle 24 nelle giornate di sabato e per 24 ore nelle giornate di domenica e festivi.