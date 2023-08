Anche l'Arengario, uno dei simboli della città, è stato danneggiato a causa dei nubifragi delle ultime settimane. E mercoledì 2 agosto in città sono stati eseguiti alcuni interventi provvisori sullo storico palazzo.

Non è passato inosservato il camion con un mezzo elevatore che ha raggiunto il tetto dell'Arengario con la zona transennata per la messa in sicurezza durante l'intervento. A spiegare quanto effettuato è stato l'assessore Marco Lamperti, con deleghe al governo del territorio, edilizia privata e lavori pubblici.

"In attesa dell’elaborazione del progetto esecutivo da sottoporre a Sovrintendenza per il nuovo colmo e la linea vita abbiamo apposto - in accordo con il Sovrintendente - un colmo temporaneo in rame per evitare che le prossime piogge creino infiltrazioni nell’Arengario" ha detto. Durante il nubifragio di venerdì 21 luglio infatti il centro della città si era allagato in seguito alle forti precipitazioni e i danni del maltempo si erano fatti sentire anche per lo storico palazzo.

Il ritorno di Monza verso la normalità

A più di 10 giorni dal primo nubifragio che ha pesantemente colpito la città – e al quale dopo pochi giorni ne sono seguiti altri due – Monza pian piano torna alla normalità. Un primo (importante) passo è stata la riapertura alla viabilità della via Marsala.

Dal pomeriggio di martedì 1 agosto sono state riaperte al traffico le vie Marsala, Calatafimi e don Minzoni dopo la chiusura disposta da Ats Brianza. Le misure di prevenzione erano volte a minimizzare potenziali rischi per i cittadini della zona fino al completamento delle operazioni di bonifica e di rimozione dei frammenti di eternit caduti dai tetti scoperchiati dalla furia della tempesta. Così che nella serata di domenica 23 luglio il sindaco Paolo Pilotto aveva emesso un’ordinanza che stabiliva una sorta di zona rossa e un vademecum (ad oggi ancora valido) per evitare eventuali contatti con l’eternit. “Al momento – fanno sapere dal comune - le misure precauzionali restano valide solo per alcuni condomini dove sono ancora in corso specifiche operazioni di bonifica che dovrebbero concludersi entro il 5 agosto. Via Europa resterà chiusa al transito veicolare ancora per qualche giorno per la presenza di una autogru impegnata nella messa in sicurezza delle coperture divelte”.

“Stiamo seguendo in modo capillare i lavori di ripristino - ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto al termine del sopralluogo di oggi, prima della riapertura dell’area -. Ringrazio le tante squadre al lavoro e i tecnici che ci stanno assicurando il supporto necessario a garantire piene condizioni di sicurezza per i nostri cittadini”.

Un’altra priorità resta adesso anche quella della riapertura del cimitero di via Foscolo (quello di San Fruttuoso è già accessibile). Dal cimitero principale sono stati rimossi 9 cedri del Libano purtroppo abbattuti dalla tempesta e verrà riaperto solo alla fine di questa settimana. Intanto le 12 squadre specializzate al lavoro in città stanno completando le verifiche necessarie per riaprire progressivamente i giardini pubblici.

Sono circa 2mila gli alberi abbattuti a Monza, mentre più di un migliaio secondo le prime stime – gli edifici che hanno subito danni. I tecnici della protezione civile hanno già inviato le schede RASDA (Raccolta Schede Danni) a Regione Lombardia, computando sia i danni al patrimonio pubblico sia quelli dei privati cittadini, in attesa che il Governo stanzi le somme eventualmente destinate allo Stato di Emergenza.