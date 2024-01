Alessandra, la mamma che perde tutto in un incendio e che viene "salvata" dall'Armadio dei poveri

In quel drammatico rogo ha perso tutto. Non solo i ricordi di una vita ma anche, molto più pragmaticamente, i vestiti, le scarpe e i giubbotti. Ma a Monza ha trovato una sorta di “seconda famiglia” che si è subito messa a disposizione aprendo la sera il grande magazzino e donando i vestiti per i due ragazzi che avevano solo il pigiama.

Una richiesta di aiuto particolare quella che nel pomeriggio di martedì 16 gennaio è arrivata a Roberta Campani, presidente dell’Armadio dei poveri l’associazione che da anni aiuta oltre 300 famiglie in difficoltà e persone senza fissa dimora. Ma anche persone che, come Alessandra, si trovano improvvisamente in una condizione di difficoltà. Alessandra e i suoi due figli adolescenti nella notte di martedì 16 gennaio hanno rischiato di perdere la vita nel drammatico incendio che era divampato nella villetta di Trezzano Rosa (nel Milanese) dove vivevano. Svegliati dal vicino di casa, sono riusciti a mettersi in salvo ma le fiamme, purtroppo, avevano divorato tutti i loro ricordi. Ma bisognava reagire in fretta, e nel frattempo anche organizzarsi con i vestiti per i ragazzi.

“Ho chiamato subito l’Armadio dei poveri - ha raccontato alla redazione di MonzaToday la nipote di Alessandra -. Non conosco personalmente Roberta, ma del suo straordinario operato sento continuamente parlare”. Ieri sera la sede era chiusa, ma vista l’emergenza la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. “La sera siamo andate da Roberta che ci ha aperto le porte del magazzino, dove abbiamo potuto recuperare un po’ di capi di abbigliamento per i ragazzi - aggiunge -. Abbiamo trovato tanto gentilezza e umanità”. A quel punto l’emozione prende il sopravvento. “Da sempre rispondiamo agli appelli delle associazioni, come l’Armadio dei Poveri, che chiedono aiuto per le persone in difficoltà. Questa volta ad avere bisogno siamo stati noi”.

Ma ancora più commossa è proprio Roberta Campani che avrebbe voluto anche fare di più per quella mamma e per quei due ragazzi che, dall’oggi al domani, hanno visto andare in fumo la loro casa e i loro ricordi. “Queste sono storie che lasciano il segno. Sono contenta di essere riuscita, nel mio piccolo, a portare comunque un po’ di conforto e di aiuto a questa famiglia e sono felice che il nostro operato sia riconosciuto anche al di là dei confini di Monza e della Brianza”, ha concluso.